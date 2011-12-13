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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

تا پایان سال 91/

تمامی ایستگاه های اتوبوس مشهد به سایبان شیشه ای مجهز می شود

تمامی ایستگاه های اتوبوس مشهد به سایبان شیشه ای مجهز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: تا پایان سال 91 هزار و 200 سایبان شیشه ای در مشهد نصب و نیاز این کلانشهر از لحاظ زیبا سازی تمامی ایستگاه ها بر طرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خجسته اظهارکرد: تاکنون حدود 900سایبان در ایستگاه های اتوبوس مشهد نصب شده است.

وی با اشاره به یکسان بودن سایبان های شیشه ای در تمام مناطق شهر، بیان کرد: حدود 60 درصد از 900سایبان شیشه ای در مناطق کم برخوردار نصب شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های کشور تصریح کرد: خطوط اتوبوس در مسیر گذر از ابتدا به انتهای خطوط از مناطقی که به اصطلاح به آن برخوردار گفته می شود عبور کرده و به مناطق به اصطلاح کم برخوردار می رسند بنابراین خدمت رسانی به همه مناطق شهری با رعایت عدالت و توازن صورت می گیرد.

خجسته افزود: سازمان اتوبوسرانی مشهد برنامه ریزی گسترده ای در راستای ارائه خدمات مطلوب و در خور شان شهر امام رضا(ع) را آغاز کرده که اصلاح خطوط، راه اندازی من کارت و خطوط بی آر تی از جمله این برنامه هاست.

کد مطلب 1482462

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