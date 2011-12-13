نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز سه شنبه با حضور دکتر طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فناوری، معاونین، مدیران، رؤسا و مسئولین دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و حسابداری و سما و همچنین جمع کثیری از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان این واحد دانشگاهی که به مدت یک هفته در سایت مرکزی واحد دایر خواهد بود در راستای سیاست های پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در معرفی توانمندیهای پژوهش و فناوری بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و همچنین توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش با شعار "اقتصاد دانش بیان، موتور محرکه جهاد اقتصادی" افتتاح و از فرهیختگان برگزیده این واحد تقدیر شد.

امیرعضدی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با تاکید بر جایگاه والای پژوهش و فناوری گفت: پژوهش و تحقیق تنها بستر راه تعالی و پیشرفت کشورها در دنیای پیشرفته امروز است.

وی تولیدات علمی کشورها را ملاک اصلی در تقسیم بندی آنها عنوان کرد و افزود: مطالعه کشورهای پیشرفته مؤید آن است که تحقیق و توسعه صنعتی در هر کشور مدیون تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان پیشگامان بسط علمی و عملی در این راه هستند.

معاون پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر ادامه داد: امروز بیش از پیش شاهد رشد و بالندگی روزافزون پژوهش در جهان هستیم و تحولات سریع در تکنولوژی و پیشرفت حیرت انگیز علوم، نشأت گرفته از پژوهشهایی هستند که پژوهشگران بدان اهتمام می ورزند.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر طی یک سال اخیر از رشد چشمگیر روند فعالیت های این حوزه معاونتی در کلیه بخش ها خبر داد و از حمایتهای دکتر رضا قاضی سعیدی رئیس واحد اسلامشهر در گسترش تحقیقات علمی و کاربردی و ایجاد تسهیلات برای پژوهشگران تقدیر کرد.

این مراسم با معرفی و تقدیر از استادان برتر، اعضای برگزیده تیم های رباتیک، بتن و باشگاه پژوهشگران جوان ادامه و با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر خاتمه یافت.

این نمایشگاه با 11 غرفه علمی و پژوهشی از امروز سه شنبه بیست و دوم آذرماه افتتاح و تا روز دوشنبه بیست و هشتم آذرماه در سایت مرکزی واحد اسلامشهر دایر است.

هر یک از دانشکده های علوم پایه، مدیریت و حسابداری، فنی و مهندسی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم انسانی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روزهای آتی تا روز دوشنبه بیست و هشتم برنامه های خود را در سالن اجتماعات واحد اسلامشهر برگزار خواهند کرد.