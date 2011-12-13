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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

همزمان با آغاز هفته پژوهش/

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامشهر افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامشهر افتتاح شد

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: امروز همزمان با آغاز هفته پژوهش و فنآوری، نمایشگاهی از دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با شعار "اقتصاد دانش بیان، موتور محرکه جهاد اقتصادی" افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز سه شنبه با حضور دکتر طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فناوری، معاونین، مدیران، رؤسا و مسئولین دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و حسابداری و سما و همچنین جمع کثیری از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان این واحد دانشگاهی که به مدت یک هفته در سایت مرکزی واحد دایر خواهد بود در راستای سیاست های پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در معرفی توانمندیهای پژوهش و فناوری بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و همچنین توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش با شعار "اقتصاد دانش بیان، موتور محرکه جهاد اقتصادی" افتتاح و از فرهیختگان برگزیده این واحد تقدیر شد.

امیرعضدی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با تاکید بر جایگاه والای پژوهش و فناوری گفت: پژوهش و تحقیق تنها بستر راه تعالی و پیشرفت کشورها در دنیای پیشرفته امروز است.

وی تولیدات علمی کشورها را ملاک اصلی در تقسیم بندی آنها عنوان کرد و افزود: مطالعه کشورهای پیشرفته مؤید آن است که تحقیق و توسعه صنعتی در هر کشور مدیون تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان پیشگامان بسط علمی و عملی در این راه هستند.

معاون پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر ادامه داد: امروز بیش از پیش شاهد رشد و بالندگی روزافزون پژوهش در جهان هستیم و تحولات سریع در تکنولوژی و پیشرفت حیرت انگیز علوم، نشأت گرفته از پژوهشهایی هستند که پژوهشگران بدان اهتمام می ورزند.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر طی یک سال اخیر از رشد چشمگیر روند فعالیت های این حوزه معاونتی در کلیه بخش ها خبر داد و از حمایتهای دکتر رضا قاضی سعیدی رئیس واحد اسلامشهر در گسترش تحقیقات علمی و کاربردی و ایجاد تسهیلات برای پژوهشگران تقدیر کرد.

این مراسم با معرفی و تقدیر از استادان برتر، اعضای برگزیده تیم های رباتیک، بتن و باشگاه پژوهشگران جوان ادامه و با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر خاتمه یافت.

این نمایشگاه با 11 غرفه علمی و پژوهشی از امروز سه شنبه بیست و دوم آذرماه افتتاح و تا روز دوشنبه بیست و هشتم آذرماه در سایت مرکزی واحد اسلامشهر دایر است.

هر یک از دانشکده های علوم پایه، مدیریت و حسابداری، فنی و مهندسی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم انسانی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روزهای آتی تا روز دوشنبه بیست و هشتم برنامه های خود را در سالن اجتماعات واحد اسلامشهر برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1482464

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