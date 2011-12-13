هفته آینده شناگر ایرانی طول خلیج فارس را شنا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح شنای طول خلیج فارس با عنوان "خلیج همیشه فارس" که قرار است توسط "محمد کبادی" (مسئول پایگاههای امداد و نجات دریایی کشور در سازمان امداد و نجات) انجام شود هفته آینده با حضور گروهی از کارشناسان برای ثبت در کتاب گینس برگزار می شود.

این غواص و شناگر قهرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار است یکهزار و 280 متر را در مدت 100 روز شنا کند گفت: من تنها نیستم و یک گروه 25 نفره متشکل از تیم فنی و پشتیبانی و گروه پزشکی و گروهی از کارشناسان من را همراهی می کنند.

کبادی گفت: تمرینات آماده سازی این پروژه تقریبا از دو سال گذشته آغاز شده و تمام شرایط فنی وآب و هوایی بر اساس مطالعات دانشگاهی و تخصصی مورد بررسی کامل قرار گرفته است.

این عضو فعال هلال احمر تمرینات خود را در دو دوره در جنوب کشور آغاز کرده و از مراحل سبک به تمرینات سخت دریایی و خشکی مراحل آمادگی را طی نموده که در حال حاضر با پایان تمرینات در جزیره کیش و جزیره هندورابی در آمادگی روحی و بدنی کامل به سر می برد و به گفته مدیر فنی گروه به 95 درصد آمادگی رسیده است.



به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شنای طول خلیج فارس، یک طرح ملی و با هدف مبارزه با تهاجم فرهنگی وسیع بیگانگان نسبت به کمرنگ و یا محو نمودن نام خلیج همیشگی فارس و تغییر آن با نام جعلی خلیج عربی در نقشه های جغرافیایی، مکاتبات، ادبیات سیاسی و اذهان عموم مردم جهان است.

از اهداف اختصاصی طرح می توان به رکورد شکنی در رشته ورزشی شنای آزاد با مسافت طولانی در جهان و ثبت در کتب رکوردهای جهانی (گینس) و اعتلای ورزشی ایران اسلامی در عرصه بین المللی، همچنین شناسایی و معرفی خلیج همیشگی فارس با نام واقعی و تاریخی خود و همچنین معرفی عظمت و اقتدار ایرانیان در عرصه آبهای خلیج پارس و منطقه خاورمیانه به کشورهای غربی و اعراب حوزه خلیج فارس اشاره کرد.