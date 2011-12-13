کمربند سبز مشهد به 3 هزار هکتار افزایش پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله کاظمی اظهارکرد: از زمان آغاز احداث کمربند سبز مشهد تاکنون این پروژه به دو هزار هکتار درعرصه های جنوبی رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال آینده نیز با اولویت ورودی های شهر مجموعه کمربند سبز شمالی شهر احداث می شود که تا پایان سال 92 به سه هزار هکتار خواهد رسید.

کاظمی بیان داشت: در حال حاضر کل اعتبارات مربوط به احداث کمربند سبز مشهد از سوی شهرداری مشهد تامین می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در خصوص تامین منابع آبی پایدار برای کمربند سبز مشهد تصریح کرد: در حال حاضر مطالعات آبخیزداری در عرصه کمربند سبز مشهد به منظور استفاده از روان آب ها انجام شده است.

کاظمی ادامه داد: استفاده از پساب های تصفیه فاضلاب ها برای آبیاری کمربند سبز مشهد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص ایجاد امکانات رفاهی در کمربند سبز مشهد بیان داشت: هنوز امکانات رفاهی در کمربند سبز مشهد برای شهروندان در نظر گرفته نشده است.