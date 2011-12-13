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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

قاسمی نژاد خبر داد:

خرید 200 هزار تن ذرت از کشاورزان خوزستانی

خرید 200 هزار تن ذرت از کشاورزان خوزستانی

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بیش از200 هزارتن ذرت دانه ای از ابتدای فصل خرید تاکنون به نرخ توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای خرید این میزان بیش از هشت و نیم میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: امسال ذرت دانه ای به صورت توافقی و به قیمت 425 تا 427 تومان از کشاورزان خریداری شده است.

قاسمی نژاد تصریح کرد: این میزان خرید با برداشت28 هزار هکتار از زمینهای زیر کشت ذرت دانه ای انجام شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میزان خرید امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت و اقدامات عملیاتی انجام شده امسال 20 درصد افزایش یافته است.

قاسمی نژاد افزود: پیش بینی می شود امسال 720 هزار تن ذرت دانه ای دراستان خریداری شود.
 
قاسمی نژاد اظهار کرد: امسال100 هزار هکتار اززمینهای کشاورزی استان به کشت ذرت اختصاص داشته که سطح زیر کشت هم امسال در مقایسه با سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

خرید ذرت در شهرهای اهواز، دزفول، شوش، اندیمشک و شوشتر انجام می شود و تا دی ماه ادامه دارد.

استان خوزستان با تولید 35درصد ذرت دانه ای در کشور قطب تولید ذرت و دارنده جایگاه نخست کشور به لحاظ تولید مرغوب این محصول است.
کد مطلب 1482473

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