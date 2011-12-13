به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ساخت و ساز جدیدی در محوطه باز تئاتر شهر، خانه تئاتر به شهردار تهران نامهای نوشت که در آن چنین آمده است:
در پی ساخت ایستگاه مترو در مجاورت مجموعه تئاترشهر که اعتراض شدید اهالی تئاتر را درپی داشت و منجر به تدوین توافقنامه مورخ 11 آذر ماه 86 پیوست این نامه است، یادآور میشود طبق این توافقنامه که با حضور آقای محسن هاشمی مدیرعامل وقت شرکت مترو، آقای محیط طباطبایی نماینده میراث فرهنگی، آقای مهرداد رایانی رییس وقت تئاترشهر، آقای مسجدجامعی رئیس وقت کمیسیون فرهنگی شورای شهر و آقای ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر به امضا رسیده و توافق شد که فعالیت و ساخت و ساز ایستگاه مترو در محدوده تئاترشهر هیچ آسیبی به این بنای هنری و تاریخی و تنها مجموعه تئاتری ثبت شده ملی وارد نکند.
طی نامهای به شهردار/
خانه تئاتر خواستار توقف ساخت هواساز مترو در فضای تئاتر شهر شد
خانه تئاتر طی نامهای سرگشاده به محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران، خواستار توقف فوری ساخت هواساز مترو در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ساخت و ساز جدیدی در محوطه باز تئاتر شهر، خانه تئاتر به شهردار تهران نامهای نوشت که در آن چنین آمده است:
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