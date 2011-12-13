خانه تئاتر خواستار توقف ساخت هواساز مترو در فضای تئاتر شهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ساخت و ساز جدیدی در محوطه باز تئاتر شهر، خانه تئاتر به شهردار تهران نامه‌ای نوشت که در آن چنین آمده است:



در پی ساخت ایستگاه مترو در مجاورت مجموعه‌ تئاترشهر که اعتراض شدید اهالی تئاتر را درپی داشت و منجر به تدوین توافق‌نامه‌ مورخ 11 آذر ماه 86 پیوست این نامه است، یادآور می‌شود طبق این توافق‌نامه که با حضور آقای محسن هاشمی مدیرعامل وقت شرکت مترو، آقای محیط طباطبایی نماینده‌ میراث فرهنگی، آقای مهرداد رایانی رییس وقت تئاترشهر، آقای مسجدجامعی رئیس وقت کمیسیون فرهنگی شورای شهر و آقای ایرج راد مدیرعامل خانه‌ ‌تئاتر به امضا رسیده و توافق شد که فعالیت و ساخت و ساز ایستگاه مترو در محدوده‌ تئاترشهر هیچ آسیبی به این بنای هنری و تاریخی و تنها مجموعه‌ تئاتری ثبت شده‌ ملی وارد نکند.

با این وجود فعالیت اخیر شرکت مترو مصداق بارز نقض تعهدات درج شده در این توافق‌نامه است. خانه‌‌ تئاتر در جایگاه تنها نهاد صنفی و قانونی تئاتر ایران خواهان توقف فوری ساخت هواساز مترو در مجاورت تئاترشهر بوده و به تغییر و جابه‌جایی مکان ساخت آن تاکید می کند. مراتب جهت بررسی و دستورات لازم به منظور رفع این مشکل اعلام می‌شود.