مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده البرز انجام شد

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دانشگاه محیط زیست به عنوان مهم ترین دستاوردهای سازمان محیط زیست قلمداد می شود و در سال 89 نیز شاهد تأسیس دانشکده محیط زیست در استان البرز بوده ایم.

این مسئول گفت: این اداره کل ارتباط و تعامل مستقمی با دانشگاه محیط زیست دارد.

وی یادآور شد: مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده از سوی این دانشکده انجام شده است.

وی افزود: این دانشکده به جهت ظرفیت بالا و پتانسیل علمی از قابلیت های بالایی برخوردار است و در اجرای برنامه های مدیریتی حفاظت محیط زیست و انجام مطالعات راهبردی ، اجرایی و عملیاتی استان موفق عمل کرده است .

این مسئول بیان کرد: از زمان راه اندازی این دانشکده تفاهم نامه های متعددی در محورهای مختلف با این دانشگاه به امضا رسیده است که نمونه آن نیز مطالعات جامع و شناسایی منابع آلاینده با مدیریت استراتژیک و راهبردی با محیط زیست استان است .