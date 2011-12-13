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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

پسندیده در گفتگو با مهر:

مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده البرز انجام شد

مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده البرز انجام شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست البرز از ارتباط تنگاتنگ این اداره کل با دانشکده محیط زیست خبرداد و گفت: مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده از سوی این دانشکده انجام شده است.

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دانشگاه محیط زیست به عنوان مهم ترین دستاوردهای سازمان محیط زیست قلمداد می شود و در سال 89 نیز شاهد تأسیس دانشکده محیط زیست در استان البرز بوده ایم.

 این مسئول گفت: این اداره کل ارتباط و تعامل مستقمی با دانشگاه محیط زیست دارد.

 وی یادآور شد: مطالعات جامع شناسایی منابع آلاینده از سوی این دانشکده انجام شده است.

وی افزود: این دانشکده به جهت ظرفیت بالا  و پتانسیل علمی از قابلیت های بالایی برخوردار است و در اجرای برنامه های مدیریتی حفاظت محیط زیست  و انجام مطالعات راهبردی ، اجرایی و عملیاتی استان  موفق عمل کرده است .

این مسئول بیان کرد: از زمان راه اندازی این دانشکده تفاهم نامه های متعددی در محورهای مختلف با این دانشگاه به امضا رسیده است که نمونه آن نیز مطالعات جامع و شناسایی منابع آلاینده با مدیریت استراتژیک و راهبردی با محیط زیست استان است .

کد مطلب 1482479

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