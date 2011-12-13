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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

نصب تابلوهای مراکز صنفی شهرری مشروط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد است

نصب تابلوهای مراکز صنفی شهرری مشروط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد است

شهرری - خبرگزاری مهر: نصب تابلوهای تبلیغاتی مراکز صنفی مختلف در شهرستان ری مشروط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست بین کارشناس فرهنگی مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری و رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 20 تهران که صبح دوشنبه برگزار شد، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست ساماندهی تابلوهای تبلیغات محیطی،‌ برگزاری کارگاه یکروزه مشترک آموزشی در خصوص تبلیغات با مشارکت شهرداران نواحی،‌ معاونان و کارشناسان زیباسازی از جمله موارد مطرح شده بود.

همچنین در این نشست، مجموعه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور مورد ارزیابی دو طرف قرار گرفت و توافق شد که نصب تابلوهای مراکز صنفی و توجه به محتوای طرح، مشروط به تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

کد مطلب 1482480

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