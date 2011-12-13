تأمین هزینه ساخت و تجهیز زائرسرا در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمدرضا گودرزی گفت: خانواده من در یکی از کشورهای اروپایی ساکن هستند ولی خودم معمولا به جهت نوع کار در طول سال چندین بار به کشور عزیزمان مراجعه دارم.

درنشستی که با حضور پلارک رئیس ستاد عتبات عالیات برگزار شد تفاهمنامه تقبل هزینه زائرسرای حضرت زهرا(س) که طبق اظهارات مهندس گودرزی برای بزرگداشت مقام پدر مرحومشان حاج ذبیح الله گودرزی و با نیت عنایت اهل بیت به آن مرحوم صورت پذیرفته به امضا ایشان و رئیس ستاد رسید.

همچنین مهندس پلارک گفت: بحمدالله شیعیان و علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ایران اسلامی همواره در جهت خدمت رسانی به اماکن مقدس کشور عراق پیشقدم بوده اند.

بعد از توضیحات رئیس ستاد بازسازی ،این متبرع دوستدار اباعبدالله الحسین کار در ستاد بازسازی عتبات عالیات که در حقیقت کار برای اعتلای کربلا که قطعه ای از بهشت است را افتخاری برای مسئولین و کارکنان ستاد دانست.

مهندس پلارک نیز به پاس اقدام خداپسندانه آقای مهندس گودرزی ضمن دعوت از ایشان و مادرشان جهت زیارت کربلا و بازدید از مراحل مقدماتی ساخت زائرسرا متعهد شدند7 خشت طلا به تعداد اعضای خانواده، پدر مرحوم و مادر ایشان از طرف ستاد عتبات بر گنبد امام حسین(ع) به نام آنها نصب شود.

لازم به ذکر است مبلغ تقبل شده توسط مهندس گودرزی 2,000,000 دلار است که طی 10 ماه و هر ماه 200,000 دلار بحساب ارزی ستاد واریز خواهد شد.