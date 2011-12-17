کاهش تعداد داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد/ فرصت تحصیل برای همه فراهم شد

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روند شرکت داوطلبان در آزمونهای سراسری نزولی است، در حالیکه تعداد متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به مرز یک میلیون داوطلب رسیده است.

وی افزود: این در حالیست که تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری زیر یک میلیون است و البته باید ظرفیتها را نیز با هم مقایسه کرد.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیر 70 هزار نفر و در آزمون سراسری به 550 هزار نفر می رسد.

سجادی جاغرق در ادامه تاکید کرد: طبیعی است وقتی حجم داوطلبان بیشتر و ظرفیت کمتر می شود، قبولی هم کمتر اتفاق می افتد اما در تمام دانشگاههای کشور آنقدر ظرفیت ایجاد شده که داوطلبان می توانند به انتخاب رشته مورد نظر خود دست یابند.

به گفته وی در رشته های پر مشتری ظرفیت پذیرش محدود است و در رشته های پزشکی اگر 20 هزار نفر شرکت کننده داشته باشیم 8 هزار نفر پذیرفته می شوند.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: فرصت تحصیل برای همه در کشور فراهم شده است اما در رشته های پر مشتری رقابت فشرده ای دیده می شود و اینطور نیست که داوطلب در هر رشته ای که دلخواهش بود پذیرفته شود.