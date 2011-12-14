حسین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیم راه‌آهن برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیمهای پرسپولیس و استقلال در بدترین شرایط هم قوی و خطرناک هستند. ما نباید به این مسئله توجه کنیم که پرسپولیس برابر استقلال شکست خورده و امروز روحیه ندارد، زیرا هرچه باشد، پرسپولیس، پرسپولیس است و ما کار سختی را برابر این تیم در ورزشگاه آزادی و مقابل تماشاگرانش پیش رو داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که "مشکلات مالی تاثیری بر عملکرد راه‌آهن در این دیدار ندارد؟"، اظهار داشت: بازی با تیمهای استقلال و پرسپولیس برای همه بازیکنان لیگ انگیزه خاصی را ایجاد می‌کند، زیرا در لیگ تنها چهار بازی تیمی مانند راه‌آهن پخش مستقیم می‌شود و به همین دلیل بازیکنان بدون توجه به مسائل دیگر، با تمام توان در این مسابقه به میدان می‌روند.

کاپیتان تیم فوتبال راه‌آهن خاطرنشان کرد: طی چهار ماه گذشته به بازیکنان راه آهن پولی پرداخت نشده و درحالیکه قرار بود پیش از بازی با پرسپولیس بخشی از مطالبات ما پرداخت شود، این مسئله به بعد از دیدار با شاهین بوشهر که پایان نیم فصل است، موکول شد. البته خدا پدر و مادر مالکان جدید باشگاه را بیامرزد که بخشی از مطالبات فصل گذشته بازیکنان را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پس از صحبتهای روز دوشنبه علی دایی با بازیکنان، این مسئله حل شد و همه تنها به موفقیت راه‌آهن فکر می‌کنند، تاکید کرد: تیم راه‌آهن از نظر فنی در شرایط خوبی قرار دارد زیرا برابر تیم قدرتمند تراکتورسازی در تبریز در دقیقه 3+90 پیروزی را با تساوی عوض کردیم، مقابل فولادخوزستان در اهواز یک امتیاز گرفتیم و از قدرتمندترین تیم ‌‎سالهای اخیر استقلال تا دقیقه 80 پیش بودیم.

پاشایی در پاسخ به اینکه "آیا مشکلات مالی باعث شده بازیکنان در دقایق پایانی تمرکز لازم را نداشته و پیروزی را با تساوی عوض کنند؟"، افزود: نه اصلا بازیکنان مشکل روحی نداشته و از نظر جسمانی در دقایق بازی کم نمی‌آورند بلکه از سالهای گذشته افرادی هستند که از را‌ه‌آهن طلبکار هستند و به دلیل این نارضایتی، آه‌شان دنبال تیم است. آنها می‌گویند وقتی راه‌آهن بازی دارد، دعا می‌کنند این تیم ببازد، شاید این دعاها تاثیر صددرصدی در نتایج تیم نداشته باشد اما بی‌تاثیر هم نیست.

وی در این خصوص اضافه کرد: وقتی ما در دیدارهای مهم تا دقایق پایانی تیم برتر هستیم و ناگهان گلهای غیر منتظره‌ای دریافت می‌کنیم، همانند دیدار با تراکتورسازی که در 30 ثانیه پایانی گل خوردیم، به خاطر استرس، مسائل روحی و موارد فنی نیست اما به نظرم اتفاقات ماوراء الطبیعه هم رخ می‌دهد که ما نمی‌توانیم برابر آنها کاری انجام دهیم.

کاپیتان تیم فوتبال راه‌آهن در پایان در خصوص تساوی‌های متوالی این تیم گفت: امیدوارم بتوانیم در بازی حساس برابر پرسپولیس پیروز شده و نوار تساوی‌های خود را پاره کنیم. مطمئن باشید با توجه به مالکان خوبی که باشگاه دارد و توان کادرفنی و بازیکنان، تیم راه‌آهن در نیم فصل دوم به ردههای بالاتری در جدول رده‌بندی صعود خواهد کرد.

دیدار تیمهای راه آهن شهرری و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:15 فردا پنجشنبه با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.