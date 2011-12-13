احداث راه آهن ارومیه - سلماس توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مصوبه احداث خط آهن ارومیه به سلماس، افزود: این طرح در حالی مصوب شد که براساس مطالعات اولیه و امکان سنجی وزارتخانه راه و شهرسازی توجیه اقتصادی و فنی لازم را نداشته و با این وجود آذربایجان غربی برای اجرایی شدن مصوبه اقدامات لازم انجام می شود.

وی از عملیاتی شدن طرح راه آهن تبریز به ارومیه طی آینده نزدیک با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: با توجه به مصوبه دولت در خصوص تکمیل رینگ قطار دور دریاچه ارومیه، بزدوی عملیات اجرایی این پروژه در قالب احداث آزاد راه و خط آهن ارومیه به تبریز آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در سفر استانی دولت به آذربایجان غربی تکمیل خط آهن دور دریاچه ارومیه از طریق اتصال مراکز استانهای آذربایجان غربی و شرقی تصویب شده بود، اظهار داشت: با توجه به پیگیریها انجام شده از سوی مسئولان استانی و وزرات راه و شهرسازی، با یک سرمایه گذار بخش خصوصی توافقات نهایی انجام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت عملیات اجرایی خط آهن مراغه به ارومیه نیز، گفت: با افتتاح ایستگاه میاندوآب و راه اندازی قطار مسافربری در این مسیر، در حال حاضر هر هفته سرویس تهران و مشهد مقدس جهت بهره مندی مردم دایر بوده که با تکمیل ابنیه و تاسیسات مورد نیاز در این مسیر بر تعداد برنامه های حرکت قطار نیز اضافه می شود.

محمودی با اشاره به آماده بهره برداری شدن ایستگاه مهاباد در قالب اجرای این طرح، افزود: امیدواریم با توجه به پیگیریهای انجام شده و تامین اعتبارات خط سراسری راه آهن طی سال 91 به ارومیه برسد.

انتقال سالانه 650 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه از رودخانه گلاس

این مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده برای نجات این زیست بوم بین المللی، گفت: هم اکنون پروژه انتقال آب به میزان سالانه 650 میلیون مترمکعب از رودخانه گلاس و ایجاد کانالهای انتقال و حفر تونل به سمت دریاچه ارومیه با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال در حال اجرا بوده که امیدواریم تا پنج سال آینده به اتمام برسد.

وی نجات دریاچه ارومیه را ماموریت اولیه و اصلی همه مسئولان حوزه آبخیز دریاچه ارومیه برای برای حفظ و احیای این تالاب شد و بیان داشت: کارگروه راهبردی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور انتقال آب میان حوضه ای از طریق شمال و جنوب، بارورسازی ابرها و اصلاح سیستم آبیاری اراضی کشاورزی را برای نجات دریاچه ارومیه تصویب کرده است.

بهره برداری 17 هزار هکتار شبکه آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هم اکنون عملیات اجرایی توسعه شبکه آبیاری مدرن در 34 هزار هکتار از مزارع و باغات در حال اجرا بوده که بر اساس پیش بینیها، طی دهه فجر امسال این طرح در17 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی آماده بهره برداری می شود.

محمودی با اشاره به اینکه طی سالهای آینده اجرای این طرح در بیش از 50 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان برنامه ریزی شده، ادامه داد: با توجه به برنامه های حمایتی دولت از کشاورزان و پرداخت بیش از 85 درصد منابع مورد نیاز و افزایش تقاضا و میزان مشارکت روستاییان این طرح در چند سال آینده به طور کامل در استان اجرایی می شود.

وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص احداث شهرک مرزی مشترک صنعتی ایران و ترکیه نیز به خبرنگاران، گفت: عملیات اولیه این طرح با تنظیم اساسنامه شهرک از سوی ایران به مسئولان ترکیه پیشنهاد شده که در صورت توافق طرفین، این ناحیه اقتصادی در منطقه ای در شمال استان احداث می شود.