اجرای مصوبه احداث ناحیه صنعتی دنا با مشکل مواجه شده است

فضل الدین جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع در سفر دور چهارم هیئت دولت به استان پیگری و پیشنهادات لازم ارائه می شود.

جمالیان عنوان کرد: تعداد مصوبه های شهرکهای صنعتی در سه سفر استانی دولت 11 مصوبه بود که همه اجرایی شدند و تنها مرکز فناوری کسب و کار با 95 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: مطالعه و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرک صنعتی "یاسوج 3 "از مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت بود که به انجام رسید.

جمالیان بیان داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال در سفر چهارم هیئت دولت افتتاح می شود.

وی اعتبار هزینه شده برای احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی را حدود 13 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تصفیه خانه فاضلاب صنعتی این شهرک در فاز اول با ظرفیت 160 متر مکعب در روز و با فرآیند تلفیقی بی هوازی و هوازی احداث شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: شهرک صنعتی شماره سه یاسوج 95 هکتار وسعت دارد که هم اکنون 56 واحد در آن به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال یک هزار و 200 نفر را فراهم کرده است.

جمالیان همچنین اظهار داشت: شهرک صنعتی " خان احمد" در باشت با مساحت 100 هکتار از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان است که دارای امکانات زیربنایی آب، برق، شبکه روشنایی، سند مالکیت و سردرب ورودی است.

وی افزود: به محض استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک سایر امکانات از جمله گاز و مخابرات نیز تامین خواهد شد.

جمالیان همچنین بیان کرد: عملیات اجرایی شهرک صنعتی "لیکک" نیز در سال 86 شروع شده و هم اکنون آماده واگذاری زمین و امکانات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری است.

وی عنوان کرد: شهرک صنعتی دهدشت نیز تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

جمالیان با اشاره به برخی مصوبات از جمله احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکهای صنعتی گچساران و چرام گفت: با توجه به انجام مطالعات و بررسیهای لازم احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی گچساران و چرام فاقد شرایط لازم بوده است.