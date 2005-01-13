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۲۴ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۰۱

اعتراف پسر مارگارت تاچر به كمك مالي براي كودتا در گينه استوائي

مارك تاچر پسر مارگارت تاچر نخست وزير اسبق انگلستان بعد از اينكه پذيرفت به كودتاي شكست خورده در كشور آفريقائي و نفت خيز گينه استوائي كمك مالي كرده است اجازه داده شد تا آفريقاي جنوبي را ترك كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري شين هوا، تاچر در محاكمه خود كه به خاطر دخالتش در كودتا در اين كشور آفريقائي، صورت گرفت به پرداخت 65 هزار پوند جريمه نقدي و پنج سال حبس تعليقي محكوم شده است.

تاچر قبل از اينكه دادگاه كيپ تاون را ترك كند اظهار داشت :"من مايلم تا هر بهائي را كه لازم باشد براي ملحق شدن به خانواده ام بپردازم".

مارك در دادگاه كيپ تاون پذيرفته است كه هليكوپتري را كرايه كرده بود كه قرار بود مزدوران و كودتاچيان از اين وسيله براي حمله به اهداف بهره ببرند ليكن وي مي گويد كه فكر مي كرده است آنها مي خواستند از اين وسيله براي انتقال كمك هاي انساندوستانه استفاده كنند.

چندي پيش در اوائل شهريور اعلام شد كه "سرمارك تاچر" به اتهام همدستي و دخالت در كودتا بر اندازي در گينه(در مركز و غرب آفريقا) در بازداشت بسر مي برد و اين در حالي بود كه وي در آن زمان  هرگونه مشاركت در اين امر را تكذيب كرد ليكن با پيشرفت روند محاكمه رفته رفته مشخص شد كه وي در اين امر بويژه در پرداخت كمك مالي دخيل بوده است.

 

کد مطلب 148250

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