طرح پدافند غیر عامل جنگ نرم در مدارس بخش کهک اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک هدف از برگزاری این طرح را آشنایی و نهادینه کردن مفهوم پدافند غیرعامل در بین عموم جامعه بویژه دانشآموزان و معلمان عنوان کرد و افزود: پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که با اجرای آن در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان میرسد.
محمدرضا باقری زادگان اظهار داشت: پدافند غیرعامل جنگ نرم به مسائلی میپردازد که موجب کاهش صدمات و شکافها در باورهای نیک افراد جامعه به خصوص دانش آموزان در حین جنگ و پس از آن میشود
وی ادامه داد: این پدافند میزان تاثیر گذاری حملات نرم را کاهش داده و قدرت بازپروری افکار را در مدت کوتاهی پس از آن افزایش میدهد.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه با تاکید بر اینکه امروز دشمنان به وسیله جنگ نرم در پی تاثیرگذاری بر جوانان کشور هستند،عنوان کرد: پدافند غیر عامل، عنصری است پویا و متحرک، که باید همواره در صدر تلاشهای علمی و پژوهشی قرار گیرد و دانش آموزان بیشتر با آن آشنا شوند.
باقری زادگان در ادامه افزود: دانش آموزان بایستی خود را برای مقابله با جنگ نرم آماده کنند و معلمان نیز علائم و نشانههای حمله فرهنگی را برای دانش آموزان توضیح داده و آنها را با نقاط آسیب پذیر که هدف دشمنان در جنگ نرم است آشنا کنند.
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