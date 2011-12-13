مشکات در گفتگو با مهر درباره وضعیت مقابله با بیماری تب برفکی گفت: سوابق نشان می دهد بیماری تب برفکی عمدتاً از شرق وارد کشور شده است. این ویروس همچنین توانسته باعبور از کشور ما به کشورهای غرب مثل عراق و ترکیه نیز نفوذ کند.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی اظهارداشت: با توجه به وضعیت سوق الجیشی کشورمان همچنین بروز بیماری ها باید نسبت به تقویت ساختاردامپزشکی اقدام کنیم.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی بیان کرد: بدون شک تأمین نیروی انسانی به منظور نظارت و کنترل در بخشهای مختلف از جمله قرنطینه ومبارزه با بیماری ها بسیار ضروری است.

مشکات ادامه داد: در حال حاضر تعداد نیروهای سازمان دامپزشکی در کل کشور 5 هزار و 924 نفر است. این تعداد نیرو متناسب با انتظارات و توقعاتی که ازسازمان دامپزشکی وجود دارند، نیست.

این مقام مسئول درسازمان دامپزشکی تصریح کرد: اعتبارات سازمان دامپزشکی نیز متناسب با حجم فعالیتها و وظایف نظارتی نیست.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی برای انجام وظایف به پشتوانه قانونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در سال 1350 قانون دامپزشکی تصویب شده است اما با توجه به کنترل بیماریهای نوظهور نیاز به تدوین و تصویب آئین نامه و قوانین جدید وجود دارد.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی اعلام کرد: انجام قرنطینه نیاز به پشتوانه قانونی دارد. در حال حاضر چند پست قرنطینه ای در مکانهایی که گمرک وجود دارد، فعالیت می کنند اما اگر در مبادی ورودی نیروهایی که مسلح نیستند را برای کنترل در مناطق مستقر کنیم به هیچ وجه نمی‌توانند نسبت به جلوگیری از نقل و انتقالها اقدام کنند.

مشکات با اشاره به اینکه پیشنهاد تشکیل گارد قرنطینه سازمان دامپزشکی مدتها پیش مطرح شده است، گفت: این پیشنهاد را بارها و بارها به مجلس و دولت ارائه کردیم اما به دلیل کوچک سازی دولت تصمیمی گرفته نشده است.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی افزود: گارد قرنطینه می تواند در اعمال مقررات در مرزها و مبادی ورودی همچنین گلوگاه های حساس مؤثر باشد.



معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی ضمن مقایسه وضعیت این سازمان نسبت به 15 سال گذشته، خاطرنشان کرد: انتظارات در این مدت افزایش یافته اما از طرف دیگر تعداد نیروهای بازنشسته نیز بیشتر شده است. زمانی که نیروها کاهش می یابد اعتبارات نیز به دنبال آن روند نزولی خواهد داشت.

مشکات در ادامه به فعالیت 41 پست قرنطینه ای در مبادی ورودی کشور اشاره کرد و گفت: نیروهای ما عمدتاً در این مراکز فنی و اداری هستند؛ بنابراین تنها می توانند مجوزها را کنترل کنند. وی یادآور شد: در برخی گلوگاه ها اگر نیروهای پلیس با نیروهای سازمان دامپزشکی همکاری نکنند کاری نمی توان از پیش برد.