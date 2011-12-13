به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ریاست رستم قاسمی وزیر نفت ایران، فردا چهار شنبه 23 آذر ماه (14 دسامبر 2011) به میزبانی وین برگزار می شود.

یکی از مهمترین محورهای برگزاری این نشست تعیین ریاست سال 2012 میلادی سازمان اوپک است که مطابق با ترتیب حروف الفبا، این مسئولیت به عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق واگذار خواهد شد.

بررسی آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، تعیین تکلیف سقف تولید نفت اعضای اوپک و بررسی میزان پایبندی اعضا به نظام سهمیه بندی صادرات نفت از دیگر محورهای یکصد و شصتمین اجلاس اوپک خواهد بود.

عبدالله البدری دبیرکل اوپک در آستانه برگزاری این اجلاس با بیان اینکه قیمت‌های کنونی نفت در مجدوده 100 دلار در هر بشکه رضایت بخش است و عرضه کنونی نفت با بازار کافی دانسته و گفته است: سقف تولید رسمی اوپک حفظ خواهد شد.

رستم قاسمی وزیر نفت ایران هم هفته جاری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا نفت در بازارهای جهانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار نفت در شرایط متعادلی قرار دارد، گفته است: با بازگشت نفت لیبی و افزایش تولید نفت عراق باید ظرفیت تولید نفت در برخی از کشورهای عضو اوپک کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا سال آینده ظرفیت تولید روزانه نفت لیبی به یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یابد، تصریح کرد: در نشست آینده اوپک پیشنهاد ایران کاهش تولید نفت آن دسته از کشورهایی است که در جریان بحران لیبی به افزایش تولید نفت خود اقدام کرده بودند.

رئیس اوپک با تاکید بر اینکه سیاست ایران در اوپک افزایش تولید نفت نیست، اظهار کرده است: ایران طرفدار قیمت‌های عادلانه نفت در بازار جهانی است.

لیبی قبل از ناآرامی‌های داخلی برای سرنگونی معمر قذافی روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد. بنا به اعلام شرکت ملی نفت لیبی (NOC) این کشور آفریقایی در حال حاضر روزانه 600 هزار بشکه نفت تولید می‌کند.

پیش بینی می شود دولت جدید لیبی برای نخستین بار پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، در یکصد و شصتمین نشست اوپک حاضر شود.

اعضای اوپک 18 خرداد ماه سالجاری در یکصد و پنجاه و نهمین نشست عادی خود در وین اتریش برای هشتمین بار پیاپی تصمیم گرفتند سهمیه های تولید را در همان سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز تثبیت کنند.



این در حالی است که در آستانه برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین اجلاس اوپک، برخی از کشورهای عربی عضو این سازمان با حمایت تعدادی از مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان و ایجاد یک جو روانی قصد افزایش سقف تولید نفت اوپک را داشتند.