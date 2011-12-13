آغاز توزیع کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت کننده در نوبت دوم آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از امروز سه شنبه 22 آذرماه با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی www.azmoon.org با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که هنگام ثبت نام دریافت کرده‏اند، نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است روز چهارشنبه 23 آذرماه از ساعت 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13الی 17 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش بینی شده نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 25 آذرماه با شرکت بیش از 117 هزار داوطلب برگزار می شود که از این تعداد 34 درصد زن و 66 درصد مرد هستند.