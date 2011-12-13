پژمان سلطانی دبیر اجرایی جشنواره فرهنگی «گفت» در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره دوره زمستانی این حرکت فرهنگی، گفت: همانطور که قبلا هم اعلام شده بود دوره زمستانی جشنواره «گفت» در همان راسته خیابان کریمخان زند از 10 تا 20 دیماه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره اتفاق جدیدی که میافتد این است که تعدادی از کافیشاپهای این خیابان که ما آن را گذر فرهنگی «گفت» نامیدهایم، نیز در این جشنواره مشارکت میکنند و دلیل پذیرش حضور آنها در جشنواره هم این بود که مخاطبان کتابفروشیها و کافیشاپها بعضا یکسان هستند و میتوان از این طریق فضای فرهنگی را در کافیشاپها تقویت کرد.
مدیر کتابفروشی ویستار در توضیح بیشتر جزئیات جشنواره زمستانی «گفت»، بیان کرد: همچنین تعدادی از مراکز فرهنگی - هنری همچون گالریهای این گذر نیز درخواست مشارکت داشتهاند که امیدواریم حضور آنها نیز میسر شود. همچنین تعدادی از کتابفروشیهای خارج از محدوده خیابان کریمخان نیز درخواست مشارکت داشتهاند که با آن موافقت نشد.
سلطانی افزود: از ابتدا قرار بود این جشنواره در همین محدوده خیابان کریمخان زند باشد و به همین منظور این راسته را گذر فرهنگی «گفت» نامیدهایم ولی در تدارک تنظیم آییننامهای هستیم که بر اساس آن چگونگی مشارکت دیگر ناشران، کتابفروشان و مراکز فرهنگی سطح شهر مشخص خواهد شد.
این فعال فرهنگی همچنین از تدارک برپایی افتتاحیهای برای کتابفروشی خصوصی «امید صبا» در خیابان کریمخان زند خبر داد و گفت: همچنین در نظر داریم یک اختتامیه ویژه هم برای دوره زمستانی جشنواره «گفت» داشته باشیم که جزئیات آن بعدا مشخص خواهد شد.
وی در پایان گفت: در دوره تابستانی جشنواره 10 کتابفروشی و مرکز فرهنگی - هنری بتهوون مشارکت داشتند که در دوره زمستانی کتابفروشی و انتشارات آبی نیز مشارکت خواهد کرد و همانطور که اشاره شد چند کافیشاپ نیز همراه ما خواهند بود.
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