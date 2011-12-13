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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

با وجود اعتراض شورای شهر/

کارگران مترو در فضای تئاتر شهر مشغول کارند

کارگران مترو در فضای تئاتر شهر مشغول کارند

کارگران با وجود مصوبه شورای شهر مبنی بر توقف ساخت و ساز هواساز مترو در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر و با وجود اعتراض خانواده تئاتر، همچنان مشغول کار بر روی این سازه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بحث ساخت و ساز هواساز متروی چهارراه ولیعصر در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر باعث نگرانی اهالی و خانواده تئاتر شده است. این در حالی است که شورای شهر تهران در جلسه اخیر خود طی مصوبه‌ای خواستار توقف سریع ساخت و ساز هواساز شده‌اند. از سوی دیگر خانواده تئاتر نیز طی نامه‌ای سرگشاده به شهردار تهران خواستار توقف فوری این ساخت و ساز شده‌اند.



اما مدیران و مسئولان متروی تهران بی‌توجه به این اعتراضات و گلایه‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و کارگران مربوطه در حال کار روی این سازه هستند. اینکه چرا بر خلاف تفاهم‌نامه منعقد شده بین خانواده تئاتر،‌ مدیریت مجموعه تئاتر شهر،‌ شورای شهر تهران و مدیریت اسبق مترو،‌ ساخت و ساز هواساز ایستگاه مترو در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر انجام می‌شود جای سؤال دارد.



امید است مدیران و مسئولان سازمان مترو و شهردار تهران و مدیران و مسئولان مربوطه به نظر اهالی و خانواده تئاتر و هنرمندان توجه و احترام لازم گذاشته شود و اقدام لازم برای جلوگیری از هر فعالیتی که باعث آسیب دیدن مجموعه تئاتر شهر و دغدغه‌مندی هنرمندان می‌شود، انجام شود.

کد مطلب 1482515

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