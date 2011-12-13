نتایج مثبت اولین آزمایشات ژن درمانی هموفیلی B

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان جراحی بیمارستان مرکز تحقیقات کودکان سنت جود در منفیس به سرپرستی "اندرو دیویدف" نتایج مثبت آزمایش یک درمان بالقوه بر روی 6 بیمار مبتلا به شکل وخیمی از هموفیلی B را در کنگره سالانه انجمن خون شناسی آمریکا در ساندیگو ارائه کردند.

هموفیلی B یک اختلال ژنتیکی انعقاد خون است که به دلیل نقص و یا فقدان "فاکتور IX " یا FIX به وجود می آید. در اثر این نقص، میزان ناکافی این پروتئین مانع انعقاد صحیح خون می شود و می تواند پس از یک عمل جراحی یا جراحت، یک خونریزی طولانی مدت و خطرناک را در بیمار ایجاد کند.

"اندرو دیویدف" در این خصوص توضیح داد: "تمام بیمارانی که از هموفیلی B رنج می برند به یک روش درمانی نیاز دارند که بتواند برای تحریک انعقاد خون پس از یک جراحت، تولید FIX را القا کند. بیماران با شکل حاد این بیماری به طور معمول برای جلوگیری از خونریزیهای ناگهانی باید دو بار در هفته FIX تزریق کنند. ما در این تحقیقات، استفاده از یک درمان ژنتیکی را به عنوان یک هدف درمانی جدید برای هموفیلی B مورد بررسی قرار دادیم که می تواند از تزریق مداوم FIX در این بیماران جلوگیری کند."

این دانشمندان از روش جدیدی با عنوان "انتقال ژنی" استفاده کردند که ژن معیوب عامل بیماری را در سلولهای کبد بیمار با یک نسخه صحیح شده آن عوض می کند.

FIX به طور معمول در سلولهای کبد ساخته می شود. بنابراین پس از این انتقال ژنی، بیماران می توانند این پروتئین را به طور مستقل تولید کنند.

براساس گزارش cbs، در این تحقیقات 6 بیمار مورد آزمایش، تزریقی را دریافت کردند که محتوی یک ویروس حامل بود. این ویروس حامل، یک نسخه نرمال از ژن سازنده FIX را مستقیماً از راه وریدی حمل می کرد.

نتایج این آزمایش نشان داد کهد سطوح FIX از 1 درصد قبل از درمان حداکثر به 12 درصد رسید. در بیمار اول که زمان طولانی تری از درمان وی می گذشت سطوح FIX در مدت بیش از 12 ماه پس از انتقال ژنی بر روی 2 درصد باقی ماند.

اما چهار بیمار از شش بیمار درمان را قطع کردند و دیگر دچار خونریزی ناگهانی نشدند درحالی که در دو بیمار دیگر، فاصله زمانی میان دریافت هر تزریق FIX افزایش یافت.