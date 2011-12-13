خدمت رسانی بی منت، سرلوحه کار ماموران انتظامی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا در جمع کارکنان حاضر در مسجد شهید مدنی گفت: تمامی یگان های انتظامی، بخصوص واحدهای اجرایی در برخورد با مراجعان اخلاق را رعایت کنند و کار مردم را در سریعترین زمان ممکن و بدون فوت وقت انجام دهند.

وی گفت: پلیس سمبل و نماد قانون در جامعه است و هرکس که لباس مقدس پلیس برتن دارد وظیفه اش خدمت رسانی بدون منت و با احترام به مردم است.

سردار خرم نیا تاکید کرد: فرماندهان و احدهای اجرایی نظارت کامل بر رفتار کارکنان خود در برخورد با مردم را داشته باشند چون کوچکترین بی احترامی به ارباب رجوع قابل گذشت نیست.

این مقام انتظامی رعایت حقوق متهمان و برخورد قانونی با آنان را اصل مهم در رفتار انتظامی دانست و گفت: در اجرای احکام دستگیری، بدرقه و بازرسی منازل ماموران جنبه های شرعی و قانونی و حقوق اسلامی را کاملا رعایت کرده، دقت کنند هیچ گونه حقوق مردم ضایع نشود.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: تمامی کارکنان انتظامی برای موفقیت در خدمت مقدس خود همواره احترام به مردم را مدنظر قرار داده بدین ترتیب از اجر اخروی آن نیز برخوردار شوند.