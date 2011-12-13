  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

خرم نیا تاکید کرد:

خدمت رسانی بی منت، سرلوحه کار ماموران انتظامی قرار گیرد

خدمت رسانی بی منت، سرلوحه کار ماموران انتظامی قرار گیرد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آذربایجان شرقی خدمت رسانی با احترام به مردم را وظیفه ماموران انتظامی دانست و گفت: کار مردم و مراجعان به واحدهای انتظامی باید با احترام و خوشرویی انجام پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا  در جمع کارکنان حاضر در مسجد شهید مدنی گفت: تمامی یگان های انتظامی، بخصوص واحدهای اجرایی در برخورد با مراجعان اخلاق را رعایت کنند و کار مردم را در سریعترین زمان ممکن و بدون فوت وقت انجام دهند.

وی گفت: پلیس سمبل و نماد قانون در جامعه است و هرکس که لباس مقدس پلیس برتن دارد وظیفه اش خدمت رسانی بدون منت و با احترام به مردم است.

سردار خرم نیا تاکید کرد: فرماندهان و احدهای اجرایی نظارت کامل بر رفتار کارکنان خود در برخورد با مردم را داشته باشند چون کوچکترین بی احترامی به ارباب رجوع قابل گذشت نیست.

این مقام انتظامی رعایت حقوق متهمان و برخورد قانونی با آنان را اصل مهم در رفتار انتظامی دانست و گفت: در اجرای احکام دستگیری، بدرقه و بازرسی منازل ماموران جنبه های شرعی و قانونی و حقوق اسلامی را کاملا رعایت کرده، دقت کنند هیچ گونه حقوق مردم ضایع نشود.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: تمامی کارکنان انتظامی برای موفقیت در خدمت مقدس خود همواره احترام به مردم را مدنظر قرار داده بدین ترتیب از اجر اخروی آن نیز برخوردار شوند.

کد مطلب 1482517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها