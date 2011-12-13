اقامه نماز 350 مسلمان پاریس در خیابانها برای دریافت مجوز ساخت مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در ماه اکتبر مسلمانان پاریس با حمایت شهردار یکی از مناطق یک ساختمان متروکه به طور موقتی برای اقامه نمازهای جماعت در منطقه پوتو در نظر گرفته شد.

اما اکنون مسلمانان خواستار دریافت مجوز برای ساخت این مسجد و تدارک تسهیلات گرمایشی آن برای فصل زمستان هستند اما این درخواست با مخالفت برخی مقامات شهر پاریس رو به رو شده است.

شهردار منطقه نانتوره مدعی شده است اجازه ساخت این مسجد با طرح توسعه محلی منافات دارد در نتیجه ساخت این مسجد بدون هیچ سرنوشت مشخصی رها شده است.

مسلمانان فرانسه که با کمبود مسجد و همچنین ممنوعیت رسمی اقامه نماز در خیابانها مواجه هستند مدتهاست که خواستار ساخت مساجد بیشتر برای پاسخگویی به نیازهای دینی خود شدند.

مسلمانان فرانسه خود اعلام کرده اند تمایلی به اقامه نماز در خیابانها ندارند و تنها به علت کمبود فضای مسجد مجبورند صفوف نماز خود در ادامه صفوف نماز داخل مسجد در خیابانها تشکیل دهند.

از آنجا که مسلمانان اقامه نماز جمعه را بسیار مهم قلمداد می کنند برای شرکت در این فریضه عبادی از اقصی نقاط شهر گردهم جمع می شوند، همین امر موجب می شود فضای داخلی مساجد تکمیل شود.

ممنوعیت اقامه نماز در خیابانهای پاریس از چندی پیش اجرایی شد. همچنین قرار است این محدودیت شهرهایی که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد را نیز در بربگیرد.