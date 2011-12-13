به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الدین موسوی در جلسه هم اندیشی مسئولین مدیریت و نظارت تاکسیرانی و مسئولان راهور قم که در محل تاکسیرانی برگزار شد تاکسیرانان را الگوی فرهنگ سازی در شهر‌ها معرفی کرد و بیان داشت: تاکسیرانان قم به عنوان خادمین بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) باید نسبت به رعایت حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای داشته باشند.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم ادامه داد: با عنایت به اینکه قم‌ ام القرای اسلام و شهر عش آل محمد (ص) است باید از همه مناظر دارای یک الگوی علمی و اسلامی باشد.



وی تاکسیرانان را به عنوان سفیران فرهنگی مهم‌ترین عامل فرهنگ سازی دانستند و ابراز کرد: تعامل بین راهور و مجموعه تاکسیرانی گامی مثبت در ارتقای فرهنگ ترافیک در استان است.



درادامه جلسه سرهنگ فریدون ترکاشوند ضمن تشکر از برگزاری این هم اندیشی توضیحاتی را نسبت به وضعیت ترافیکی شهر مقدس قم ارائه داد و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواستار همکاری ارگانهای مختلف استان جهت رفع وکنترل ترافیک استان شد.



وی مجموعه تاکسیرانی را مجموعه‌ای فعال وزحمتکش در عرصه حمل ونقل دانست و اظهار کرد: تاکسیرانان باید به عنوان سفیران فرهنگی الگوئی برای رعایت قوانین و مقررات راهور باشند.



سرهنگ ترکاشوند در پایان در خصوص افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توضیحاتی را ارائه داد.



در ادامه این جلسه، تاکسیرانان پرسش‌های خود را در زمینه‌های مختلف حمل و نقل و ترافیک ارائه دادند.



عمده سئوالات و مشکلات ارائه شده توسط تاکسیرانان پیرامون عدم برخورد با سواری‌های مسافربر شخصی و تصرف ایستگاه های تاکسی توسط موتور سیکلت‌ها و پارک سواری‌ها بود.