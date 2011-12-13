معاون استاندار آذربایجان غربی عقب نشست/ تکذیب حمایت از روزنامه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در اقدامی تعجب برانگیز در آبان سال 89 نامه ای به صورت بخشنامه در حمایت از روزنامه ایران مبنی بر انحصاری کردن آگهی های ادارات به این روزنامه ارسال کرد که موجب اعتراض و جنجال شدید در بین اهالی رسانه استان شد.

البته موضوع به اینجا خاتمه پیدا نکرده و نامه های بخشنامه ای حمایت از مطبوعات گزینشی از سوی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تا 25 آبان سال 90 نیز ادامه یافته و موجب شد صبر اهالی مطبوعات استان سرزیر شده و اقدام به اعتراض و امضای طومار کنند.

در این بین برخی مدیران نشریات نیز در مراجعه به اداره ارشاد واکنش شدیدی را از خود در خصوص انحصاری کردن آگهی ها در روزنامه مذکور نشان داده اند اما هیچ ترتیب اثری به اعتراض های آنها نشد.

این امر موجب شد فتح الهی 21 آذرماه سالجاری نامه ای دیگر دال بر تکذیب انحصاری بودن آگهی های ادارات و حمایت از روزنامه ایران انتشار و در خروجی سایت خبری استاندار آذربایجان غربی قرار دهد که نه تنها کمکی به آرام شدن فضای متهلب و معترض مطبوعات آذربایجان غربی نکرد بلکه موجب شد اهالی مطبوعات آذربایجان غربی مواضع خود را با شدت بیشتری علیه فتح الهی و نهادهای حمایت کننده از روزنامه های ایران و تعدادی از روزنامه های گزینشی تحت حمایت مسئولان استان انجام دهند.

البته معاون سیاسی اجتماعی آذربایجان غربی در نامه دیروز خود اعلام حمایت رسمی از مطبوعات آذربایجان غربی داده بود ولی متاسفانه این نامه علی رغم تیتر حمایتی از مطبوعات محلی رنگ و بوی دیگری از حمایت این مقام مسئول از روزنامه ایران داشت.

امروز سه شنبه 22 آذرماه سالجاری اهالی مطبوعات آذربایجان غربی، متعجب از اقدامات سوال برانگیز معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در حالی که راهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بودند مطلع شدند معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نامه دیگری که نشان از عقب نشینی و عذرخواهی غیررسمی از اهالی رسانه استان است منتشر کرده است.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی با انتشار نامه ای خطاب به اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان و دستگاههای اجرایی، متن نامه قبلی خود در خصوص روزنامه ایران مبنی بر منتشر آگهی و رپورتاژهای برخی ادارات در این روزنامه را تکذیب کرد.

نشانه های حمایت های سئوال برانگیز معاون سیاسی اجتماعی استاندار و نامه ای دیگر که پشتیبانی از اولین روزنامه استانمان که آراز آذربایجان است را می رساند:

هرچند با انتشار نامه امروز معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به نشانه عذرخواهی غیررسمی و تسلیم در برابر اهالی مطبوعات استان موجب شد دامنه اعتراضات امروز کمی فروکش کند اما بی شک برای جلوگیری از هر گونه التهاب در فضای کسب و کار رسانه در آذربایجان غربی طی روزها و سالهای آتی باید راهکاریهای عملی تری از سوی مسئولان استان اتخاذ شود.

اما اتفاقات روزهای اخیر در فضای مطبوعات استان موجب شد بار دیگر سئوالات متعدد بی پاسخ از سوی اهالی رسانه مبنی بر اینکه آیا رسالت اصلی مطبوعات آذربایجان غربی تنها با انتشار آگهی ادارات می شود؟ چرا مطبوعات آذربایجان غربی بدون انتشار آگهی های دولتی و غیردولتی قادر به ادامه فعالیت نیستند؟ مشکلات معیشتی و نیازهای اهالی مطبوعات آذربایجان غربی کی و چگونه حل می شود؟