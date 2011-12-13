اولین کنگره بین المللی فن آوری های خلاقانه در پردیس کشاورزی آغاز شد

دبیر کنگره بین المللی فن آوریهای خلاقانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کنگره که INSTY نام دارد با همکاری کشور انگلستان انجام شده است.

وی درخصوص جزئیات این کنگره بیان کرد: طی فراخوانی 187 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد و 40 نفر داوری مقالات مذکور را بر عهده داشتند.

محمد شریفی افزود: 42 مقاله پذیرش شد و طی دو روز یعنی مصادف با 13 و 14 دسامبر، 22 و 23 آذر در گروه ماشینهای مکانیزه دانشگاه تهران این کنگره برگزار می شود.

شریفی در تشریح عنوان فن آوری های خلاقانه بیان کرد: کلیه پیشرفت های روز دنیا در حوزه فنی شامل برق، الکترونیک، مخابرات، هوش مصنوعی و...این فن آوری را شامل می شود و در این کنگره مقالات پذیرش شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این کنگره با حضور هیئت رئیسه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، مدیرعامل برق تهران و ریاست پژوهشکده پردیس کشاورزی صبح امروز در دانشکده پردیس کشاورزی برگزار شد.