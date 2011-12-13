اجرای قانون حمایت از معلولان عملی نمی شود/ اشتغال دغدغه اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در سال 83 در راستای حمایت، پوشش و ارج نهادن به توانایی و رشد و شکوفایی این قشر، بخش زیادی از این قانون عملیاتی نشده و هنوز معلولان در برخورداری از فرصتها و مجالهای یکسان همچون افراد عادی جامعه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

هم اکنون به طور متوسط 10 درصد از جمعیت جهان و کشورمان معلول هستند، اما نگاه جهانی در خصوص معلولیت افراد با نگاه موجود در کشور تفاوتهای عمده ای دارد، چراکه در تمام دنیا تلاش می شود با ارتقا توانمندی و تامین سلامت روانی معلولان از طریق آموزش، معلولیت افراد را به حداقل برسانند، اما پس از هفت سال هنوز اجرای یک قانون ساده در خصوص این قشر در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده و مسکوت مانده است.

شناسایی 23 هزار معلول در اردبیل

مدیر کل بهزیستی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 23 هزار و 104 معلول در استان اردبیل شناسایی شده است، عنوان کرد: این درصد زیادی نیست و در حال حاضر نیز بخشی از آنها تحت پوشش خدمات توانبخشی و امور اجتماعی قرار دارند.

رویا احمدیان تعداد افراد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اردبیل را 15 هزار و 627 نفر اعلام کرد و افزود: این افراد مستمر بگیر هستند و تحت پوشش دائمی قرار گرفته اند، مابقی نیز به صورت غیر مستقیم از خدمات امور اجتماعی بهره مند می شوند.

به گفته وی برخی از معلولان در استان خودشان را معرفی نکرده اند برای این منظور طرحcbr یا توانبخشی مبتنی بر جامعه در حال اجرا است و مددکاران توانبخشی به روستاهای دور افتاده برای شناسایی این افراد مراجعه می کنند.

احمدیان با بیان اینکه بیشترین گروه معلولان استان را معلول جسمی و حرکتی تشکیل داده اند اظهار کرد: این افراد دارای پتانسیل خاص هستند و حضور گسترده آنها در فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی نشان می دهد که باید در نگاه خود به به این قشر تجدید نظر کرد.

فعالیت 26 مرکز توانبخشی در اردبیل

وی عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و توجه به این افراد مانند سایر مردم جامعه مهمترین نارضایتی و گلایه معلولان دانست.

مدیر کل بهزیستی استان اردبیل ارائه خدماتی چون کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات پزشکی را از جمله خدمات توانبخشی برای معلولان عنوان کرد و یاداور شد: بیشتر این خدمات به صورت رایگان ارائه شده و برای افزایش این نوع خدمات تاکنون 958 نفر از جامعه هدف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند و برای بیمه شدن مابقی نیز تلاش می شود.

وی از نگهداری هزار و 200 نفر از معلولان در مراکز توانبخشی استان خبر داد و افزود: این افراد در 26 مرکز از خدمات امور اجتماعی و توانبخشی بهره مند می شوند.

گفتنی است در سطح استان اردبیل در سالهای اخیر انجمن و تشکلهای مختلف معلولان تشکیل شده است تا مشکلات این قشر را به راحتی به مسئولان انعکاس دهند.

افزایش معلولان فارغ التحصیل/محدودیتها مانع رشد

رئیس شورای هماهنگی تشکلهای غیر دولتی معلولان استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، دغدغه اصلی معلولان استان را اشتغال دانست و عنوان کرد: بخش زیادی از معلولان استان موفق به گذراندن تحصیلات دانشگاهی شده اند که اگر 60 درصد از پستهای تلفنچی و اپراتورهای سازمانها به معلولان اختصاص یابد معلول بیکار وجود نخواهد داشت.

مهدی رسول پور با بیان اینکه سازمان بهزیستی پرداخت حق بیمه کارفرمایی معلولان را برعهده گرفته است، متذکر شد: این روش خوبی است که دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی به افراد معلول شغل دهند.

وی پرداخت هزینه تحصیلی از طرف بهزیستی را سبب رشد علمی این قشر دانست و ابراز داشت: معلولان انتظار دارند به نسبت افزایش درجه علمی آنها جامعه از تجارب و توانمندیهای آنها استفاده کنند.

رسول پور با بیان اینکه افراد معلول به نسبت سایر افراد در زندگی خود موفق هستند تصریح کرد: در بحث معلولیت باید اقدامات جدی برای از بین بردن محدودیتها در این استان صورت گیرد.

اشتغال 248 معلول در اردبیل

مدیر کل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به دغدغه مهم برای اشتغال معلولان تاکید کرد: در سال گذشته زمینه اشتغال برای 845 معلول فراهم شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 248 نفر در ادارات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی استان مشغول شده اند.

احمدیان مسکن را از دیگر خواسته های مهم معلولان دانست و گفت: برای حل این مشکل باید معلولان، خانواده ها و بهزیستی دست به دست هم دهند و باهم برای این قشر مسکن تهیه کنند.

به گفته وی نزدیک سه هزار معلول برای مسکن ثبت نام کرده اند و در حال حاضر از هزار و 500 واحد در دست احداث 600 واحد واگذار و 935 واحد در مرحله اتمام ساخت قرار دارند.

30 میلیارد ریال برای مسکن معلولان اختصاص یافت

وی همچنین ار اختصاص 30 میلیارد اعتبار برای مسکن معلولان استان خبر داد و یادآور شد: تنها مشکل در این زمینه بازپرداخت نشدن به موقع اقساط وامها از سوی جامعه هدف است.

مدیر کل بهزیستی استان مناسب سازی معابر را از وظایف اصلی متولیان دانست و افزود: برای این منظور کمیته ای در استان تشکیل شده که برنامه های خود را در این باره اعمال خواهد کرد.

وی همچنین از نصب آسانسور در مسکن احداثی توسط بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه واحدهایی که زیر نظر بهزیستی احداث نشده است از این امکانات بی بهره است که انتظار می رود در آینده رعایت شود.

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گزارش: خدیجه سلمانی