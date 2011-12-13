تظاهرات گسترده علیه دولت جدید/ فرار زندانیان القاعده تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم یمن با حضور گسترده در میدان التغییر صنعا (پایتخت یمن) علیه تشکل دولت جدید بدون مشارکت جوانان انقلابی اعتراض کردند.

در این تظاهرات شعارهایی علیه دولت سرداده شد و مخالفان دولت جدید را نماینده تمام اقشار کشور ندانستند. تظاهرات مشابهی نیز در استانهای الضالع، البیضاء، صعده، تعز، اب و ذمار برگزار شد که طی مردم علیه دولت جدید که به نخست وزیری "محمد سالم باسندوه" تشکیل شده، شعار دادند.

در تحولی دیگر، یک مقام مسئول در وزارت کشور یمن در گفتگو با خبرگزاری یمن (سبا) با اشاره به فرار 15 زندانی از زندان المنصوره که روز گذشته (دوشنبه) رخ داد، تاکید کرد: سه نفر از این زندانیان هم اکنون مجددا بازداشت شده اند و بر خلاف اعلام برخی رسانه ها هیچکدام از آنها به القاعده وابستگی ندارند.