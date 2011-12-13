همدان قهرمان تنیس روی میز منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 14 تیم از واحدها ومراکز دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه آزاد اسلامی همدان در پایان مسابقات تیمی و بعد از 25 بازی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم نراق نیز بر سکوی نایب قهرمانی جای گرفت و تیمهای اراک وخرم آباد نیز به طور مشترک مقام سومی این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در بخش انفرادی نیز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان موفق بودند و در این بخش که با حضور 64 ورزشکار به صورت تک حذفی برگزار شد عادل رکن شریفی از همدان مدال طلا را بر گردن آویخت.

در این دور اعضای تیم همدان را عادل رکن شریفی، سجاد یعقوبی، حمید کمال آبادی، امین قویمی به عنوان بازیکن و حسین ترابی به عنوان سرپرست و مربی تشکیل دادند.

قهرمان این دوره از مسابقات به نمایندگی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشوری این رشته شرکت خواهد کرد.