2800 دانشجو در آزمون کتابخوانی اسرار نماز شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین شفیعی معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم با بیان این خبر گفت: مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز"با هدف بسط و گسترش فرهنگ معنوی نماز در بین دانشجویان ، افزایش دانش و بینش معرفتی دانشجویان نسبت به موضوع نماز ، آشنایی با مفاهیم بلند و والای نماز از سوی کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

وی افزود : منبع این مسابقه کتاب پرتوی از اسرار نماز حجت الاسلام قرائتی می باشد و دانشجویان با مطالعه این کتاب با موضوعاتی همچون سیماى نماز، اهمیت نماز، سبک شمردن نماز، نمازهاى معصومین ، مقدمات نماز، آداب نماز، حضور و اخلاص در نماز ، اهمیت نماز جمعه ، نماز قضا ، نماز مسافر ، نمازهاى مستحب (نوافل) و تاکنون بیش از دو هزار نفر این کتاب را صورت رایگان دریافت کرده و در مسابقه ثبت نام کرده بودند.

شفیعی گفت : آزمون این مسابقه نیز به صورت حضوری و کتبی با حضور سرکار خانم دکتر حجازی زاده رئیس دانشگاه ، مسئولان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاونین و اساتید دانشگاه و شرکت بی نظیر بیش از دو هزارو 800دانشجو در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج برگزار شد.

وی در پایان گفت : جوایز نفیس و ارزنده ای همچون کمک هزینه های سفر معنوی حج عمره ، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس ، سکه بهار آزادی به 50 برگزیده این مسابقه اهدا خواهد شد.

نتایج این مسابقه هفته آینده اعلام خواهد شد.