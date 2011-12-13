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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

در دانشگاه تربیت معلم؛

2800 دانشجو در آزمون کتابخوانی اسرار نماز شرکت کردند

2800 دانشجو در آزمون کتابخوانی اسرار نماز شرکت کردند

کج - خبرگزاری مهر: آزمون مسابقه بزرگ کتابخوانی اسرار نماز با شرکت بیش از 2881 دانشجو در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین شفیعی معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم با بیان این خبر گفت: مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز"با هدف بسط و گسترش فرهنگ معنوی نماز در بین دانشجویان ، افزایش دانش و بینش معرفتی دانشجویان نسبت به موضوع نماز ، آشنایی با مفاهیم بلند و والای نماز از سوی کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

وی افزود : منبع این مسابقه کتاب پرتوی از اسرار نماز حجت الاسلام قرائتی می باشد و دانشجویان با مطالعه این کتاب با موضوعاتی همچون  سیماى نماز، اهمیت نماز، سبک شمردن نماز، نمازهاى معصومین ، مقدمات نماز، آداب نماز، حضور و اخلاص در نماز ، اهمیت نماز جمعه ، نماز قضا ، نماز مسافر ،  نمازهاى مستحب (نوافل) و تاکنون بیش از دو هزار نفر این کتاب را صورت رایگان دریافت کرده و در مسابقه ثبت نام کرده بودند.

شفیعی گفت : آزمون این مسابقه نیز به صورت حضوری و کتبی با حضور  سرکار خانم دکتر حجازی زاده رئیس دانشگاه ، مسئولان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاونین و اساتید دانشگاه و شرکت بی نظیر بیش از دو هزارو 800دانشجو در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج برگزار شد.

وی در پایان گفت : جوایز نفیس و ارزنده ای همچون کمک هزینه های سفر معنوی حج عمره ، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس ، سکه بهار آزادی به 50 برگزیده این مسابقه اهدا خواهد شد.

نتایج این مسابقه هفته آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1482535

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