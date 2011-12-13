۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

ازهاری:

همایش معرفی فرصتهای شغلی در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: به منظور بسترسازی مناسب در راستای اشتغال و تسهیل در جذب سرمایه گذاری، همایش معرفی فرصتهای شغلی در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری با بیان اینکه به منظور بسترسازی مناسب در جهت اشتغال و تسهیل در جذب سرمایه گذاری، همایش معرفی فرصتهای شغلی در استان برگزار می شود، اظهار داشت: کردستان دارای ظرفیتهای فراوانی در بخش سرمایه گذاری است و باید با اندیشیدن تدابیر و برنامه ریزیهای بلند مدت، بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارج در استان را فراهم کنیم.

وی افزود: اطلاع رسانی جامع و به کارگیری روشهای نوین تبلیغاتی برای معرفی ظرفیتهای ویژه استان کردستان در تمامی بخشها به علاقمندان به سرمایه گذاری الزامیست و باید در این خصوص طرح های کارشناسی تخصصی مورد بررسی دستگاه ها و سازمان های مسئول در این بخش قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان وجود موانع و بوروکراسی زاید در مسیر صدور مجوزهای سرمایه گذاری را از مشکلات مهم استان کردستان برشمرد و خواستار همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی برای کاهش زمان صدور این مجوزها و رفع نارسایی موجود در این زمینه شد.

ازهاری در پایان عنوان کرد: با توجه به تاکیدات استاندار کردستان برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغالزایی پایدار با استفاده از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی، باید در مسیر جذب هرچه بیشتر سرمایه به استان گام برداریم.
 

