انتشار فراخوان نخستین سوگواره عکس عاشورایی " قاب سرخ" در لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی حدادیان گفت: نخستین سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ با حضور تمامی علاقمندان به هنر عکاسی در لارستان برگزار می‌شود.

وی به محورهای این سوگواره اشاره کرد و گفت: موضوعات "ثبت لحظه های عاشوارایی" در بخش اصلی و "محرم لارستان در گذر تاریخ" بخش جنبیاین سوگواره را تشکیل می دهند و عکاسان علاقمند می‌توانند آثار خود را در این زمینه ها به دبیرخانه سوگواره ارائه دهند.

دبیر سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار یکم دی ماه سال 1390است، افزود: علاقمندان به شرکت در این سوگواره می‌توانند آثار خود را به آدرس لارستان، شهرقدیم، خیابان آیت الله خامنه ای نبش خیابان مرتضوی فرهنگسرای مرتضوی ارسال کنند.

حدادیان به شرایط شرکت در این سوگواره اشاره کرد و گفت: هر شرکت‌کننده میتواند حداکثر 10قطعه تک عکس و دو مجموعه سه تا هفت هفت قطعه ای با فرمت JPEG،اندازه 30 * 45 و وضوح 300dpiبرروی CDبه دبیرخانه ارسال کند.

وی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان باید توجه داشته باشند آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شود برای بخش اصلی سوگواره داوری نخواهد شد.

حدادیان بیان کرد: آیین اختتامیه نخستین سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ 20 دی ماه در لارستان برگزار می شود.

همچنین محسن زارع مدیر فرهنگسرای مرتضوی که یکی از برگزارکنندگان این سوگواره است، ترویج فرهنگ عاشورایی به وسیله هنر عکاسی را بخشی از اهداف مهم برگزاری نخستین سوگواره عکس قاب سرخ برشمرد و افزود: فرهنگ عاشورا در روح و جسم مردم ریشه دوانده و صد البته از رهروان اسلام و تشیع جدا شدنی نیست.

وی اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری پرداختن به موضوعات فرهنگی به ‌ویژه فرهنگ دینی ضرورت دارد که این موضوع رسالت مسئولان حوزه فرهنگی را سنگین ‌تر می ‌کند.