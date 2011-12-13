سه طرح راهسازی در قزوین آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین نصراللهی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در هفته راهداری که از 26 آذر ماه آغاز شده و تا اول دی ماه ادامه خواهد داشت سه پروژه مهم راهسازی استان افتتاح می شود.

وی افزود: این طرحها شامل بزرگراه قزوین به تاکستان به طول 35 کیلومتر، بزرگراه شال به دانسفهان و بوئین زهرا به دانسفهان است که با حضور مسئولان کشوری و استانی در هفته آینده افتتاح می شود.

نصراللهی زاده تصریح کرد: برای اجرای طرحهای یاد شده بالغ بر 280 میلیارد ریال اعتبار استانی و ملی هزینه شده است.

این مسئول گفت: در سال جاری همچنین چند طرح مهم دیگر در دست اجراست که بزرگراه بوئین زهرا به سگزآباد به طول هشت کیلومتر، قطعه هشت بزرگراه قزوین به بوئین زهرا به طول هشت کیلومتر، قطعه اول اصلی را آبترش به نهاوند به طول 4.5 کیلومتر، بزرگراه تاکستان به رزن حد فاصل سیف آباد تا خرم دشت به طول پنج کیلومتر، راه اصلی تاکستان به اک به مسافت پنج کیلومتر از جمله آنهاست.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین یادآۀورشد: همچنین در سال جاری عملیات احداث و زیرسازی و آسفالت راهای روستایی شش پروژه، اجرای باند دوم محور بوئین زهرا به سه راهی رحیم آباد به طول 14 کیلومتر و باند دوم محور شامی شاپ به ابهر به طول 14 کیلومتر در دست ساخت است که تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

محور بوئین زهرا به ساوه چهار خطه می شود

نصراللهی زاده در ادامه این نشست خبری یادآورشد: عملیات اجرایی دو طرح راهسازی نیز با اعتباری بالغ بر 223 میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا آغاز شده و محور بوئین زهرا به ساوه نیز به طول 77 کیلومتر در استانهای قزوین و مرکزی در دو قطعه تبدیل به بزرگراه در چهار خط عبور می شود.

وی بیان کرد: عملیات اجرای این طرح در قطعه اول به طول 35 کیلومتر با اختصاص اعتباری افزون بر 170 میلیارد ریال در دست اجراست که با تکمیل آن محورهای ارتباطی شمال و مرکز کشور به جنوب با بزرگراه متصل می شود.



این مسئول همچنین گفت: تعریض جاده بوئین زهرا به سه راهی رحیم آباد از دیگر طرحهای در دست اجراست که با 28 کیلومتر طول در دو قطعه با 11 متر عرض و 80 میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.

نصراللهی زاده اظهارداشت: طرح تعریض جاده شال به قلعه هشم خان، دانسفهان، قلعه هاشم خان و شامی شاپ تاکستان به ابهر، بوئین زهرا بهع ساوه و قزوین به کورانه هم از مهمترین طرحهای بزرگراهی استان قزوین در سال جاری است.