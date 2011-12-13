نباید پاسخگوی عملکرد مدیران قبلی باشم/ آشنایی با محمدشهر از زمان دهستان بودن

شهردار محمدشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه برخی از اعضای شورای محمدشهر در مورد بومی بودن و سکونت نداشتن بنده در محمدشهر و همین طور میزان تحصیلات من اعتراض می⁯کنند که باید در پاسخ این عزیزان گفته شود که وقتی کلمه بومی را به زبان می⁯آوریم این کلمه کلمه مناسبی نیست و محمدشهر جزئی از کج است.

وی افزود: البته از این نظر که اگر شخص بومی منطقه باشد، شناخت بیشتری هم از محل دارد درست است چراکه اشراف شخص به آن محل بیشتر است و در نتیجه شناخت بهتری حاصل می⁯شود.

قباد نعمتی در ادامه گفت: من هم بومی کرج هستم و محمدشهر نیز عضوی از کرج است، بنابراین من بومی⁯تر از خیلی افرادی هستم که این ادعاها را مطرح می⁯کنند و از زمان دهستان بودن محمدشهر در این عرصه فعالم و نیز 30سال تجربه کاری در بخش⁯های مختلف را دارا هستم.

این مسئول در ادامه درباره میزان تحصیلاتش نیز گفت: در رابطه با بحث تحصیلات هم باید بگویم که من در حین انجام وظیفه و اشتغالم نیز تحصیلاتم را ادامه داده⁯ام و اکنون هم در ترم آخر رشته حقوق مشغول به تحصیلم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مکرر جلسات استیضاح، خدمات و فعالیت⁯های شهرداری را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر، گفت: به هیچ وجه در کار ما خللی وارد نخواهد شد، این حق قانونی شورا است که طرح سوال و استیضاح کند و در هر زمان که اعضای محترم شورا به این نتیجه برسند که خدمات شهرداری خدمات مناسبی نبوده است ما دست آنان را نیز می بوسیم و این سمت را ترک می⁯کنیم، اما خواهشی که از این شورا و تمام شوراها دارم این است که باوجود حق قانونی آنها برای طرح سوال و استیضاح، انصاف را نیز در نظر بگیرند.