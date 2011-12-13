نباید پاسخگوی عملکرد مدیران قبلی باشم/ آشنایی با محمدشهر از زمان دهستان بودن

شهردار محمدشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه برخی از اعضای شورای محمدشهر در مورد بومی بودن و سکونت نداشتن بنده در محمدشهر و همین طور میزان تحصیلات من اعتراض میکنند که باید در پاسخ این عزیزان گفته شود که وقتی کلمه بومی را به زبان میآوریم این کلمه کلمه مناسبی نیست و محمدشهر جزئی از کج است.
وی افزود: البته از این نظر که اگر شخص بومی منطقه باشد، شناخت بیشتری هم از محل دارد درست است چراکه اشراف شخص به آن محل بیشتر است و در نتیجه شناخت بهتری حاصل میشود.
قباد نعمتی در ادامه گفت: من هم بومی کرج هستم و محمدشهر نیز عضوی از کرج است، بنابراین من بومیتر از خیلی افرادی هستم که این ادعاها را مطرح میکنند و از زمان دهستان بودن محمدشهر در این عرصه فعالم و نیز 30سال تجربه کاری در بخشهای مختلف را دارا هستم.
این مسئول در ادامه درباره میزان تحصیلاتش نیز گفت: در رابطه با بحث تحصیلات هم باید بگویم که من در حین انجام وظیفه و اشتغالم نیز تحصیلاتم را ادامه دادهام و اکنون هم در ترم آخر رشته حقوق مشغول به تحصیلم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مکرر جلسات استیضاح، خدمات و فعالیتهای شهرداری را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر، گفت: به هیچ وجه در کار ما خللی وارد نخواهد شد، این حق قانونی شورا است که طرح سوال و استیضاح کند و در هر زمان که اعضای محترم شورا به این نتیجه برسند که خدمات شهرداری خدمات مناسبی نبوده است ما دست آنان را نیز می بوسیم و این سمت را ترک میکنیم، اما خواهشی که از این شورا و تمام شوراها دارم این است که باوجود حق قانونی آنها برای طرح سوال و استیضاح، انصاف را نیز در نظر بگیرند.
نعمتی در پایان تصریح کرد: شهرداری با توجه به این سقف بودجه خدمات ارزشمندی را ارائه داده است و بایستی دوستان در جهت سیاهنمایی حرکت نکنند و کارهای ارزشمند انجام شده را نیز ببینند و این انتظار را نیز دارم که مواردی که مربوط به گذشته و مدیران قبلی بوده است را از من نخواهند، من باید پاسخگوی مسائلی باشم که در زمان مسئولیتم انجام گرفته است.
