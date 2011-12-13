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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

باباخانی در گفتگو با مهر:

231 هکتار پارک ساحلی عسکر آباد گیلان به بخش خصوصی واگذار شد

231 هکتار پارک ساحلی عسکر آباد گیلان به بخش خصوصی واگذار شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از واگذاری 231 هکتار پارک ساحلی عسکر آباد به بخش خصوصی خبر داد.

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه گردشگری عسکر آباد کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه به مناقصه گذاشته و 231 هکتار به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهارداشت: عسکر آباد بندر کیاشهراز مناطق مهم گردشگری شهرستان آستانه اشرفیه است و سالانه هزاران گردشگر از اقصی نقاط مختلف کشور برای بهره مندی از مواهب طبیعی به این منطقه سفر می کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه بندر کیاشهرموقعیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد، گفت: بهره برداری صحیح از امکانات موجود در این شهربندی می تواند زمینه ساز رفع بیکاری در منطقه باشد.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری در این شهرستان نیازمند سرمایه گذاری ویژه است، افزود: با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این منطقه شاهد توسعه گردشگری و همچنین توسعه اشتغال خواهیم بود.

باباخانی فرماندار با اعلام اینکه ظرفیت ‌های گردشگری آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر باید به خوبی اطلاع رسانی شود، اظهارداشت: فعال کردن این ظرفیت ‌ها و استفاده از امکانات موجود در راستای رفع مشکلات بیکاری، ‌اشتغال و توسعه شهرستان موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: آثار تاریخی و مذهبی متعدد و ظرفیت‌ های گردشگری طبیعی فراوانی در این شهرستان وجود دارد که توجه به آنها در سال‌ های اخیر به صورت جدی آغاز شده است.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به مشکل بیکاری در این شهرستان یادآورشد: ‌توجه به مقوله گردشگری و اشتغالزایی خاص آن خواهد توانست در رفع این معضل گامی اساسی تلقی شود.

کد مطلب 1482550

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