تصاویری از یک پناهگاه فناورانه در آلپ/ نصب اتاقک در شرایط دمایی سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این پناهگاه راحت و به ویژه دوستدار محیط زیست که "جرواسوتی" نام دارد به سفارش باشگاه کوهنوردی ایتالیا در تورین ساخته شده است.

این کابین که می تواند مفهوم جدیدی از کوهنوردی را ارائه کند در ارتفاع 2 هزار و 870 متری "کوه سفید" در رشته کوههای آلپ نصب شده است. "پناهگاه جرواسوتی" از 12 تختخواب، اتاق نشیمن، آشپزخانه و یک سرویس بهداشتی بیولوژیکی ساخته شده است. مصرف انرژی در این استراحتگاه کوهنوردان بسیار پایین است.

همچنین این کابین به رایانه ای مجهز است که اطلاعات دقیقی درباره وضعیت هوا و شرایط اقلیمی را به کوهنوردان ارائه می کند. دربهای این کابین به روی عموم باز و استفاده از آن رایگان است.

کابین "جرواسوتی" را شرکت ایتالیایی LEAPfactory مختصص در ساخت و توسعه سازه های اتاقکی که کمترین برخورد را با محیط زیست دارند برای باشگاه کوهنوردی ایتالیا طراحی کرده است.

براساس گزارش لارپوبلیکا، در ساخت این اتاقک از مواد با استاندارد بالایی استفاده شده است و یک سری فناوریهای پیچیده توانسته اند مشکلات دمای سخت و دشواریهای نصب در ارتفاع و در قلب کوههای یخی را از سر راه بردارند.

این پناهگاه از 12 تخت تشکیل شده است

یک رایانه اطلاعات دقیقی از وضعیت هوا و شرایط اقلیمی منطقه ارائه می کند

برای انتقال این پناهگاه جدید از تجهیزات فناورانه پیشرفته ای استفاده شده است

این فناوریهای پیشرفته توانسته اند مشکلات نصب اتاقک در شرایط دمایی سخت را حل کنند

این اتاقک در رشته کوه آلپ نصب شده است

وضعیت قرارگیری اتاقک در لبه پرتگاه

این پناهگاه می تواند مفهومی جدید از کوهنوردی را ارائه کند

پناهگاه "جرواسوتی" محلی مناسب برای استراحت کوهنوردانی است که به آلپ صعود می کنند

و در نهایت چشم انداز بی نظیر از یک استراحتگاه بسیار راحت و دوستدار محیط زیست