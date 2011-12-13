  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

علیزاده:

تعریض خیابان امام (ره) شهر دهلران 20 درصد پیشرفت دارد

تعریض خیابان امام (ره) شهر دهلران 20 درصد پیشرفت دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار دهلران گفت: تعریض خیابان امام (ره) شهر دهلران با 20درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جشنی افزود: این طرح با برداشتن جداول قدیم و اجرای جداول جدید در سطح پایین تر با پوشش دال بتونی و اجرای تک جدول جداکننده سواره رو از پیاده رو درحال اجراست.

وی گفت: جابه جایی تأسیسات مخابرات در مسیر این طرح انجام شده و جابه جایی تأسیسات برق نیز به صورت همزمان در دست اقدام است.

جشنی گفت: برای جابه جایی تأسیسات برق یک میلیارد ریال هزینه می شود.

شهردار دهلران مهمترین مزیت این طرح را سهولت در عبور و مرور و افزایش عرض سواره رو از 10متر به 15 متر اعلام کرد.

وی گفت: درمجموع دو میلیارد و500میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه می شود.

جشنی افزود: پیش بینی می شود این طرح در دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1482554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها