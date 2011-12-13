به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در نشست خبری امروز سه شنبه خود با خبرنگاران به سئوالاتی در زمینه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته شده است برخی از گروه ها تلاش دارند تا آیت الله مهدوی کنی را تبدیل به "مجسمه بودا" کنند و از وی صرفا برای کارهای خود تایید بگیرند بدون اینکه پذیرای رهنمود های وی باشند ، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم ایشان بارها از جبهه پایداری و اعضای این جبهه خواسته اند که به جبهه متحد اصولگرایان بپیوندند و ایشان بر این نظر مصمم و معتقدند همه کسانی که اصولگرا بوده و حتی شاید عضو این مجموعه هم باشند باید به این جبهه بپیوندند تا اصولگرایان در این انتخابات ید واحده باشند.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان در رابطه با ادعای برخی اصولگرایان مبنی بر وقت کشی و اجازه ندادن به اتحاد میان اصولگرایان نیز گفت: من با شناختی که از اعضای جبهه متحد دارم این افراد مومن هستند و سابقه مثبتی دارند.

وی در خصوص عدم پیوستن جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان گفت: در مورد جبهه متحد اصولگرایان باید بگویم که این جبهه یک باب مفتوحی است بر روی کسانی که در زمینه مبانی مشکلی با ما ندارند.

ولایتی افزود: اگر کسی تعلق به حزب مارک داری ندارد و به اسلام به عنوان یک دین جامع و سیاسی و همچنین قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تکیه داشته باشد و در عین حال تجربه نامطلوبی از خود علیه نظام باقی نگذاشته باشد و البته مورد تایید مردم هم باشد قطعا مورد تایید جبهه متحد اصولگرایان قرار می گیرد.

ولایتی در پایان در پاسخ به سئوالی در زمینه نقش برگزاری پرشور انتخابات ایران در بیداری اسلامی در منطقه نیز گفت: هر چه تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات بیشتر باشد به مصلحت نظام بوده و الگوی ما بهتر به دیگر کشورها منتقل می شود.