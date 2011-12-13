پایگاه داده خبرگان دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران یونسی هدف از برگزاری این المپیاد را تشکیل محلی برای جمع آوری نظرات خبرگان در حوزه رباتیک، جمع بندی نظرات خبرگان در حوزه علوم و تحقیقات رباتیک از بین کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی اعلام کرد.

وی با اشاره به تشکیل پایگاه داده خبرگان دانشگاه پیام نور در حوزه رباتیک اظهار داشت: جمع آوری نظرات خبرگان علمی رباتیک و انتشار آنها در قالب ویژه نامه ها و برگزاری مسابقه علمی و نمایشگاه فنی در زمینه رباتیک از دیگر اهداف برگزاری پنجمین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور در محمودآباد خواهد بود.

یونسی با بیان اینکه ستاد دائمی و باشگاه تخصصی رباتیک در دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است، افزود: این المپیاد بستری برای توسعه و شناسایی استعدادهای درخشان علمی در حوزه رباتیک است.

وی بیان داشت: ربات مسیر یاب، مین یاب، امدادگر، شبیه ساز دوبعدی فوتبال، شبیه ساز سه بعدی فوتبال، مسیر یاب ویژه پیام نوری ها، شبیه ساز امداد و نجات، مسیر یاب ویژه دانش آموزی، رباتهای نمایشی ویژه پیام نوری ها بخشی از رشته های آماده برگزاری برای رقابت در المپیاد پنجم رباتیک کشور است.

قائم مقام دبیر پنجمین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور گفت: رباتهای نمایشی دانش آموزی و آزاد، رباتهای فوتبالیست انسان نما، ربات ناجی از برنامه های جانبی این المپیاد در قالب کارگاههای آموزشی و نمایشگاه است.