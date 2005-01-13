تساوي تيم هاي استقلال تهران و صبا باتري در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار "مهر" نيمه اول اين ديدار كه در حضور 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي تهران در حال انجام است، با گل هاي عنايتي در دقيقه 17 براي استقلال و زوهاني در دقيقه 35 براي صبا باتري پايان پذيرفت. اين دو تيم در بازي رفت هم به تساوي يك بر يك رسيده بودند.
از نكات قابل توجه اين ديدار مصدوميت زود هنگام ستار همداني است كه با تكل خشن عليرضا منصوريان مجبور به ترك زمين در دقايق اوليه بازي شد.
نيمه نخست ديدار تيم هاي استقلال تهران و صبا باتري در چارچوب مسابقات هفته هفدهم ليگ برتر با نتيجه تساوي يك بر يك خاتمه يافت.
به گزارش خبرنگار "مهر" نيمه اول اين ديدار كه در حضور 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي تهران در حال انجام است، با گل هاي عنايتي در دقيقه 17 براي استقلال و زوهاني در دقيقه 35 براي صبا باتري پايان پذيرفت. اين دو تيم در بازي رفت هم به تساوي يك بر يك رسيده بودند.
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