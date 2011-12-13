رئیس جدید پیام نور کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و با حضور معاون استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان مراسم معارفه رئیس دانشگاه پیام نور این استان در سنندج برگزار شد.

در این مراسم ایوب مرادی رئیس مرکز پیام نور شهرستان بیجار به عنوان سرپرست دانشگاه های پیام نور استان کردستان معرفی شد و این در حالی است که محسن پیشوایی علوی سرپرست پیشین این دانشگاه در جلسه تودیع و معارفه شرکت نکرده بود.

معاون دانشگاه پیام نور کردستان در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه پیام نور استان یکی از مراکز بزرگ با 10 واحد دانشگاهی در سطح کردستان به شمار می رود، افزود: در این مرکز آموزش عالی 92 رشته و گرایش در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود.

اسکندر مردای با اشاره به اینکه نزدیک به 25 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور کرستان در حال تحصیل هستند، افزود: ارائه خمات در تمام زمینه های آموزشی، فرهنگی و علمی از سوی مراکز پیام نور تحصیل آسان و ارزان را در اختیار تمام مردم در لایه های مختلف جامعه قرار داده است.

وی با بیان اینکه پیام نور نمود واقعی از گسترش عدالت در جامعه است، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان کردستان در بین دانشگاه های کشور رتبه اول در بخش روابط عمومی، چهارم در بخش آموزشی و رتبه پنجم کشوری در بحث مالی، اداری و عمرانی را داراست.

معاون دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به اینکه سرپرست جدید از اعضای سیستم پیام نور و فعال در شهرستان بیجار است، اعلام کرد: انتظار می رود که این تغییر و تحول در راستای توسعه بیش از پیش دانشگاه پیام نور استان کردستان موثر و مفید باشد.

این مراسم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و با معاون توسعه و برنامه ریزی استاندار کردستان، شهردار سنندج، رئیس دانشگاه کردستان، رئیس بانک ملت، مدیران مراکز پیام نور استان کردستان و کارکنان این دانشگاه برگزار شد.