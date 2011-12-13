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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

قاسمی:

پروانه هتل‌ها و مهمانپذیرهای همدان تمدید شد

پروانه هتل‌ها و مهمانپذیرهای همدان تمدید شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از تمدید پروانه بهره‌برداری تمام هتل‌ها و مهمانپذیرهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی افزود: بازرسی‌های نظارتی از واحدهای اقامتی استان همدان در راستای تمدید پروانه بهره‌برداری از این واحدها در سه ماه گذشته انجام شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها موارد نیازمند اصلاح از سوی کارشناسان شناسایی و پس از اصلاح، پروانه واحد اقامتی مورد نظر برای ادامه فعالیت تمدید شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان هدف از این اقدام را آمادگی واحدهای اقامتی استان برای خدمات‌رسانی هرچه مناسب ‌تر به گردشگران و مسافران در فصل زمستان و همچنین مسافران نوروزی اعلام کرد.

کد مطلب 1482562

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