به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی افزود: بازرسی‌های نظارتی از واحدهای اقامتی استان همدان در راستای تمدید پروانه بهره‌برداری از این واحدها در سه ماه گذشته انجام شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها موارد نیازمند اصلاح از سوی کارشناسان شناسایی و پس از اصلاح، پروانه واحد اقامتی مورد نظر برای ادامه فعالیت تمدید شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان هدف از این اقدام را آمادگی واحدهای اقامتی استان برای خدمات‌رسانی هرچه مناسب ‌تر به گردشگران و مسافران در فصل زمستان و همچنین مسافران نوروزی اعلام کرد.