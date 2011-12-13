معرفی هنرمندان شاخص و موفق در برنامه "نگارستان " رادیو البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، "نگارستان"برنامه ای است که هر هفته جمعه ها به مدت 30 دقیقه،ساعت 13 و 30 دقیقه از رادیو البرز تقدیم شنوندگان می شود.



گفتگو با مسئولین و متولیان هنر و فرهنگ درباره آخرین فعالیت های هنری، همچنین تهیه گزارش از گالری ها، جشنواره ها ،همایش های هنری، فرهنگی و ادبی بخش های برنامه "نگارستان"را تشکیل می دهد.

موضوعات این برنامه با حضور کارشناسان، مسئولان و هنرمندان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گفتنی ست تئاتر، سینمای تجربی، خط و خوشنویسی، نقاشی نگارگری و شعر محورهای موضوعی نگارستان را تشکیل می دهد.

این برنامه توسط برنامه سازان گروه شبانگاهی تولید و پخش می شود.

محمدعلی بیگی تهیه کننده،حسن خلقت دوست گوینده،محمد محمدی گزارشگر و لیلا صفری نویسندگی برنامه نگارستان را به عهده دارد.

شنوندگان می توانند روی موج اف ام فرکانس 6/107 و 9/94 شنونده این برنامه باشند.



در این برنامه ضمن معرفی هنرمندان ،آخرین اخبار و رویداد های فرهنگی ،هنری و ادبی اعلام و بررسی خواهد شد.