میوه نهال غدیر در زمان ظهور ثمر خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، در همایش کربلا در آئینه غدیر که در مدرسه حجتیه قم برگزار شد، ایام عاشورایی را ادامه غدیر توصیف کرد و اظهار داشت: غدیر نهالی بود که در روز غدیر کاشته و در عاشورا آبیاری شد و میوه آن در زمان ظهور امام زمان(عج) به ثمر خواهد نشست.
وی با بیان اینکه چهار جریان در اسلام وجود دارد گفت: بعثت، که آغاز اسلام بود، غدیر، که بنیان امامت نهاده شد ، عاشورا، که تثبیت امامت بود و ظهور حضرت مهدی(عج)، که میوه و ثمره تمام زحمات انبیای الهی و حکومت جهانی خواهد بوداز جمله این چهار جریان است.
عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی، با تاکید براهمیت منبرها در ایام محرم اظهار داشت: برای تبلیغ باید همیشه از یکی، دو ماه قبل آماده بود زیرا منبرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی عنوان داشت: مردم اعتقاداتشان را از منبرها گرفتهاند پس باید خود را برای منبرهای مفید آماده کنیم.
حجت الاسلام رفیعی، با اشاره به گفتاری از آیت الله بروجردی، منبر را بر پایه رضایت خدا و مردم برشمرد.
وی تصریح کرد: لازم است، همیشه، خود را برای منبرها آماده کنیم؛ باید با تحقیق و مطالعه دقیق و جامع و با انتخاب موضوعاتی که برای مخاطب مفید و ارزنده است، سطح منبرها را بالا ببریم.
عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی در ادامه، با توجه به ایام عاشورا، به معرفی برخی موضوعات برای منبرها و به ویژه موضوعاتی در زمینه عاشورا و دهه محرم پرداخت و اضافه کرد: میتوانیم موضوعات بسیاری درباره عاشورا و دهه محرم برای مردم بیان کنیم.
وی تاکید کرد: می توانیم پیامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را در کلام امام حسین(ع) و حادثه عاشورا تبیین یا موضوعات دیگر را در کربلا یا در کلام افراد حاضر در حادثه عاشورا پیگیری کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی گفت: غدیر نهالی بود که در روز غدیر کاشته و در عاشورا آبیاری شد و میوه آن در زمان ظهور امام زمان(عج) به ثمر خواهد نشست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، در همایش کربلا در آئینه غدیر که در مدرسه حجتیه قم برگزار شد، ایام عاشورایی را ادامه غدیر توصیف کرد و اظهار داشت: غدیر نهالی بود که در روز غدیر کاشته و در عاشورا آبیاری شد و میوه آن در زمان ظهور امام زمان(عج) به ثمر خواهد نشست.
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