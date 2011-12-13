فینال رشته بسکتبال المپیاد محلات مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در ادامه برگزاری دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد، یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس، صبح جمعه 27 آذرماه در سالن شهید نور الله کاظمیان برگزار می شود.

برپایه این گزارش مسابقات فوتبال محلات مشهد نیز در سه رده سنی در حال برگزاری است، مسابقات رده سنی نونهالان در مرحله یک چهارم نهایی، رده سنی نوجوانان در مرحله حذفی و رده سنی جوانان در مرحله گروهی جمعه این هفته به ترتیب در زمین چمن‌های پارک ملت، کارگران شماره دو و لشگر 77 پیگیری خواهد شد.

همچنین مسابقات والیبال این المپیاد نیز در دو رده سنی در حال پیگیری است که هم اکنون مسابقات رده سنی نوجوانان در هفته سوم مرحله مقدماتی در حال انجام است.

مسابقات رده سنی پیشکسوتان نیز در هفته سوم مرحله گروهی این هفته در سالن ورزشی دانش آموز واقع در خیابان امامیه 10 برگزار خواهد شد.