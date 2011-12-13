همایش متولیان موقوفات کشور در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش صبح سه شنبه آغاز شده و به مدت سه روز و با حضور بیش از 200 نفر از متولیان موقوفات کشور و معاونان و مسئولان ارشد سازمان اوقاف و امور خیریه در مشهد برگزار می شود.

استفاده از تجربیات و تبادل نظر متولیان موقوفات با مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه، اطلاع رسانی از مقررات روز اوقاف و بیان سیاستهای کلان این سازمان، بخشی از اهداف برگزاری این همایش است.

استفاده از نظرات متولیان و تعامل هدفمند مبتنی بر قانون و شرع بین این سازمان و متولیان موقافات از دیگر اهداف برگزاری همایش مزبور است.

برگزاری کلاسهای آموزشی بخشی از این همایش سه روزه است که مسائل مربوط به اداره اوقاف، توسعه موقوفات، سامانه جامع موقوفات و فرهنگ وقف، در این کلاسها مطرح خواهد شد.