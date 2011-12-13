به گزارش خبرنگار مهر، انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی «اصول و مبانی پایاننامهنویسی» را به صورت رایگان برگزار میکند.
مدرس این کارگاه محسن حاجی زین العابدینی استادیار مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی است که چهارشنبه 23 آذرماه از ساعت 16 تا 18 در سالن 80 نفری کتابخانه ملی این کارگاه را برگزار میکند.
علاقهمندان به شرکت در این کارگاه و دریافت گواهی شرکت لازم است فرم ثبتنام در کارگاههای آموزشی را پر کرده و به نشانی صندوق الکترونیک واحد آموزش انجمن کتابداری به آدرس ilisa.amoozesh@yahoo.com ارسال کنند.
انجمن کتابداری شرکت در این کارگاه را برای عموم و به صورت رایگان در نظر گرفته است.
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