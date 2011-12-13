دو میلیون شاخه گیاه زینتی در گلخانه های کردستان تولید می شود

کمال الدین رشادت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این میزان تولید در سطح 2.5 هکتار برداشت شده که حاکی از پتانسیل بالای استان برای رشد و توسعه تولید گیاه زینتی است.

وی با بیان اینکه در شهرستان بیجار هم یک واحد گلخانه در زمینه تولید گل رز فعالیت دارد، گفت: این واحد در سطح نیم هکتار احداث شده و پایه های وارداتی تولیدات این گلخانه مستقیما از کشور هلند وارد کشور می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: علاوه بر مجتمع های گلخانه ای، 22 واحد گلخانه ای نیز در استان فعالیت می کند و زمینه را برای ایجاد فرصتهای مناسب شغلی در این بخش فراهم کرده است.

رشادت گفت: 19 واحد از 22 واحد در سطح 5.5 هکتار سالانه بیش از 700 تن محصولات گلخانه ای اعم از سبزی و صیفی جات را تولید می کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در استان کردستان سه واحد گلخانه ای مشغول به کار هستند، گفت: انتظار می رود در زمینه محصولات گلخانه ای استان کردستان رشد چشمگیری را داشته باشد.

