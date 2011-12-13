200 تابلوی راهنما در راه های ریگان نصب شد

مسلم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 200 تابلو علائم راهنمایی و راندگی برای ایمن سازی راه ها و هشدار در روستاهایی ریگان که تردد عبور و مرور در آنها زیاد است نصب شده است.

قادری گفت: به زودی تعداد 100 تابلوی دیگر در راه های روستایی شهرستان ریگان نصب خواهد شد.

وی بیان داشت: 90 درصد روستاهای بالای 50 خانوار شهرستان ریگان دارای راه و یا راه در حال ساخت دارند.

این مسئول با بیان اینکه به زودی ادامه جاده سرزه چاه قنبر آغاز می شود افزود: زیرسازی 17 کیلومتر از این راه تکمیل و آماده آسفالت است.

قادری ابراز داشت: این جاده به طول 60 کیلومتر تا منطقه زلزله زده چاه قنبر مصوب شده که تاکنون 17کیلومتر از این جاده زیرسازی شده است.

رئیس راه وترابری ریگان اظهار داشت: 80کیلومتر از راه های آسفالته شهرستان ریگان نیاز به روکش دارند.

وی با اشاره به اینکه عمر این راه ها بیش از 25 سال است گفت: متاسفانه روکش این جاده ها غیر استاندار است و عبور ومرور در آنها به کندی انجام می شود.

قادری بر لزوم آسفالت مجدد این راه ها تاکید کرد.

