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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

محمودی اعلام کرد:

رشد 34 درصدی بارندگی در مازندران/ زمستان شمال سرد نیست

رشد 34 درصدی بارندگی در مازندران/ زمستان شمال سرد نیست

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میزان بارندگی در مازندران در هشت ماهه نخست امسال از رشد 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رضایی محمودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال زراعی مهر و  آبان، 61 درصد افزایش بارندگی داشتیم که میزان بارندگی در هشت ماهه نخست امسال 551 میلی متر گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت بارندگی در فصل زمستان امسال نرمال بوده و سرمای بسیار سختی در زمستان نداریم.
 
رضایی محمودی با اشاره به نصب دستگاه سنجش موثر هواشناسی در فرودگاه ساری، تصریح کرد: این دستگاه به ناوبری و پرواز فرودگاهی و ارتباط و دید افقی خلبان کمک می کند.
 
وی از احداث و نصب ایستگاه دریایی برای پیش بینی حوادث دریایی در استان با صرف اعتبار سه میلیارد تومانی خبر داد و افزود: با احداث ایستگاه دریایی، به حمل و نقل دریایی و مطالعات آب شناسی کمک شایانی می شود.
 
مدیرکل هواشناسی مازندران با دارا بودن راهور در هواشناسی مازندران، تا شعاع 200 کیلومتری تمام علائم جوی بر اساس سیگنال دریافت کرده و در کوتاه مدت طوفان را اطلاع رسانی می کنیم.
 
وی بیان داشت: این راهور با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان در بندر امیرآباد نصب شده و آب و هوای استانهای گلستان، گیلان و خراسان شمالی را رصد و مطالعه می کند.
 
رضایی محمودی، تعداد ایستگاه های سینوپتینگ، اقلیم شناسی و باران سنجی برای پیش بینی هوا در مازندران 146 مورد اعلام کرد.
 
وی از بومی کردن دانش هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با هماهنگی دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و اصفهان در بخش مطالعاتی هواشناسی به کشورهای خارجی نیازی نداریم. 
کد مطلب 1482582

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