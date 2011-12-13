رشد 34 درصدی بارندگی در مازندران/ زمستان شمال سرد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رضایی محمودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال زراعی مهر و آبان، 61 درصد افزایش بارندگی داشتیم که میزان بارندگی در هشت ماهه نخست امسال 551 میلی متر گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت بارندگی در فصل زمستان امسال نرمال بوده و سرمای بسیار سختی در زمستان نداریم.

رضایی محمودی با اشاره به نصب دستگاه سنجش موثر هواشناسی در فرودگاه ساری، تصریح کرد: این دستگاه به ناوبری و پرواز فرودگاهی و ارتباط و دید افقی خلبان کمک می کند.

وی از احداث و نصب ایستگاه دریایی برای پیش بینی حوادث دریایی در استان با صرف اعتبار سه میلیارد تومانی خبر داد و افزود: با احداث ایستگاه دریایی، به حمل و نقل دریایی و مطالعات آب شناسی کمک شایانی می شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران با دارا بودن راهور در هواشناسی مازندران، تا شعاع 200 کیلومتری تمام علائم جوی بر اساس سیگنال دریافت کرده و در کوتاه مدت طوفان را اطلاع رسانی می کنیم.

وی بیان داشت: این راهور با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان در بندر امیرآباد نصب شده و آب و هوای استانهای گلستان، گیلان و خراسان شمالی را رصد و مطالعه می کند.

رضایی محمودی، تعداد ایستگاه های سینوپتینگ، اقلیم شناسی و باران سنجی برای پیش بینی هوا در مازندران 146 مورد اعلام کرد.

وی از بومی کردن دانش هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با هماهنگی دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و اصفهان در بخش مطالعاتی هواشناسی به کشورهای خارجی نیازی نداریم.